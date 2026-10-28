Ndërmjetësit e Katarit i paraqitën Iranit të dielën një draft të ri marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër vendit, të cilën Teherani po e shqyrton dhe pritet t’i përgjigjet deri në fund të javës, tha të mërkurën një zyrtar me njohuri mbi negociatat.
Zyrtari shtoi se kishte shqetësime përpara takimit të së dielës në Teheran se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të rifillonte sulmet ndaj Republikës Islamike këtë javë.
Përgjigjia nga Irani pritet deri në fund të javës, e cila do të vendos negociatën në pikën e saj më aktive dhe të ndjeshme ndaj kohës që nga dështimi i memorandumit të mirëkuptimit të qershorit.
Koha është kritike. Zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA të 3 nëntorit janë gjashtë ditë larg. Wall Street Journal raportoi të mërkurën se SHBA-të i kanë paralajmëruar shtetet e Gjirit të përgatiten për një fushatë ushtarake të shkurtër dhe intensive pas zgjedhjeve kundër Iranit dhe se Trump po anon drejt një sulmi të madh pas zgjedhjeve.
Trump ka thënë publikisht se një zhvillim në lidhje me Iranin pritet shumë shpejt. Ekzistenca e një drafti të ri nga Katari me një dritare përgjigjeje njëjavore do të thotë se përgjigjja e Teheranit pritet të mbërrijë para ose menjëherë pas Ditës së Zgjedhjeve.
Takimi i së dielës në Teheran, është i njëjti samit katërpalësh sigurie i Iranit, Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqisë, të cilin Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit e përshkroi si një iniciativë iraniane që synon ndërtimin e sigurisë rajonale. Prania e frikës se Netanyahu mund të rifillojë sulmet këtë javë, përpara se të zhvillohej ai takim, i shton një dimension shtesë qëllimit të samitit: nuk ishte vetëm një iniciativë rajonale sigurie, por edhe një ndarje diplomatike kundër përshkallëzimit të afërt ushtarak.
Sipas draftit të ri, përgjigjja e Iranit ndaj shqetësimeve amerikane brenda shtatë ditëve pasqyron strukturën e propozimit shtatëditor të Iranit për rihapjen e Hormuzit, të paraqitur përmes Katarit në shtator, duke sugjeruar që korniza e një afati kohor vijues për ndërtimin e besimit mbetet baza e negociatave edhe nëse kushtet specifike janë rishikuar.
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Burimi: Botë
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