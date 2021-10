Përfaqësuesja e Kosovës do të përballet në orën 18:00 me Suedinë në kuadër të kualifikuesve të Botërorit, Katar 2022.

Muajin e kaluar “Dardanët” regjistruan rezultate positive dhe sot synojnë befasinë ndaj Suedisë.

Kosova do të rreshtohet me skemën 4-4-2, ku sulmi do të udhëhiqet nga Muriqi dhe Rashica.

Formacionet zyrtare:

Suedi (4-4-2): Olsen; Krafth, Danielson, Nilsson, Augustinsson; Forsberg, Olsson, Ekdal, Claesson; Kulusevski, Isak.

Kosovë (4-4-2): Muric; Hadërgjonaj, Rrahmani, Aliti, Vojvoda; Bytyqi, Loshaj, Dreseviq, Rashani; Rashica, Muriqi.

g.kosovari