Astrologe Meri Gjini ka bërë parashikimin e Horoskopit për muajin nëntor në emisionin “7pa5” në Vizion Plus.

Katër ditëshin e parë do duhet të jemi të kujdesshëm në lëvizje dhe për veten. Duhet të mos kemi përplasje pasi kemi një periudhë që nga 17 qershori kishim hyrje të vështira planetare. Kjo zgjat deri më 4 nëntor.

Në datën 5 Marsi kalon te Luanët deri më 5 janar 2025. Është shumë e rëndësishme që për ata që kanë plane për projektime të reja, t’i nisin në nëntor. Ndryshe do mbeten në vend numëro deri në pranverë.

Nesër kemi Hënën e re të Akrepat. Zhvillimet në çështjet personale duhen menduar mirë, do i rezistojnë kohës.

Kemi dhe një Hënë të plotë në datën 15 te Demat që do bëjë që faktori i të papriturës të jetë prezent.

Dashi

Në shije, në ritëm, në produkt final është shumë herë më i mirë se tetori. Do e ndjejnë që ditën e sotme ritmin që nuk janë në vend numëro. Ky muaj sjell një përshpejtim të çështjeve të lekut dhe profesionit. Nuk përjashtohet mundësia për mundësi të mira nga data 10 nëntor.

Demi

Prioritet është të ruajnë ekulibrat në jetën personale. Kanë Hnënë e plotë në mesin e muajit. Kjo sjell ndryshime të sforcuara për Demat. Nëse nuk i presin këto ndryshime duhet të punojnë për të ruajtur ekulibrat. Përsa i përket punës do keni një projektim shumë pozitiv. Do ndërtoni një strukturë shumë më të qëndrusheme dhe më të mirë. Lëvizjet ekonomike mendoni mirë nëse kanë të bëjnë me të tretët. Ecin mbarë deri në datën 20, por nëse keni bërë lëvizjet e duhura.

Binjakët

Mërkuri të Shigjetarët është shumë favorizues në pjesën e komunikimit dhe bashkëpunimit. Për mënyrën si do pozicionohen me njerëzit në ambjentet e punës. Edhe në raportet e tyre familjare komunikimi do jetë më i lehtësuar. Në fund të muajit mërkuri është në të kundërt dhe duhet të jeni të kujdesshë, në rikorigjime në raport me punën. Marsi te Lunaët është i favorshëm për binjakët. Shfrytëzojeni për bashkëpunime.

Gaforrja

Të lehtësuar nga Marsi, nga ritmi dhe nga ngarkesat e brendshme. Ka qenë një dymujor produktiv. Ata që kanë në plan të bëjnë lëvizje ekonomike duhet të shfrytëzojnë javën e parë të nëntorit. Marsi te Luanët e kthen luftën brenda jush. Mendoni dhe analizoni më shumë. Merren me çështje që i përaksin emocionit dhe janë në situatë overthinking. Kujdes në raport më fëmijët gjatë muajit nëntor. Venusi është ballë për ballë bricjapit nga data 12. Kjo do lehtësojë shumë për të zgjidhur çështjet familjare dhe raporteve në çift.

Luani

Marsin do e kenë me veten. Me apo pa dëshirë e gjejnë veten në qendër të vëmendjes. Iniciativat e tyre në punë dhe karrierë kanë momentin e tyre. Por duhet të përshpejtohet deri në 25 nëntor. Pasi me kthimin e mërkurit në të kundërt të Shigjetarët mund të keni vonesa dhe shtyrje të afateve. Fundi i javës së parë të nëntorit do shoqërohet me diçka shumë të gëzuar ekonomike apo në lidhje me prindërit.

Virgjëresha

Kjo Hënë e re është në një pozicion shumë miqësor për çështje që kanë të bëjnë me shoqërinë, miqësinë, letrat, lëvizjet, studimet, punët artistike dhe ndërtimin. Njerëzit që merren me këto profesione do kenë momentin e tyre. Në pjesën e parë Hëna do i ndihmojë të mbyllin problematika që kanë që nga fundi i korrikut të hapura. Kujdes me njerëzit që bashkëpunoni. Nëse keni për të diskutuar çështje ekonomike vendosini në agjendë që në 1 Nëntor.

Peshorja

Profesioni është pika qendrore dhe pika e vetme me të cilën do merreni. Është për mirë dhe për zhvillim. Do e gjeni veten gjithë kohës për t’i shërbyer karrierës suaj apo për të ndihmuar dikë në raport me punën. Kujdes në raport me fmiljarët rreth datës 15. Ka një 2-3 ditësh që ju bën të ngarkuar dhe jo tolerant dhe do keni shpërthime të ëuditshme, brenda shtëpisë suaj.

Akrepi

Deri në 22 nëntor do kenë diellin me vete dhe do jenë shumë të favorizuar edhe nga Hëna e re. Nga nesër deri të Dielën është te ata. Kjo ndihmon shumë për dy drejtime për akrepat. Gëzimi ekonomik apo lëvizjet ekonomike ose një shpërblim është ajo që ju gëzon. Për pjesën e punës dhe zhvillimeve duhet të mendoheni mirë. Nëse janë projekte që ju jepet mundësia që të nisin shpejt dhe që varen vetëm prej jush, kjo do jepte mundësinë për tu zhvilluar. Nëse këto projekte varen nga të tjerët, këtu do duhet ose ta shtyni ose të përgatiteni që do evoluoni një copës kohe dhe në pranverë do jeni sërish në të njëjtën situatë. Ata që kanë në paln për të nisur punë diku do ishte mirë që CV të niset që tani dhe në mesin e muajit të presin lajme të mira.

Shigjetari

Mërkurin do e kenë me vete për dy muaj. Kjo dmth kohë e mjaftushme për të riorganizuar agjendën e tyre, jo vetëm për fundin e 2024, por pothuajse për gjysmën e vitit 2025. Prandaj me laps në dorë projektoni çfarë doni dhe shihini gjërat afatgjatë. Planeti i fatit i tyre në të kundërt do të ndihmojë të bëjnë korigjime me njerëzit që bashkëveproni. Do keni mundësira shumë të mirë për njohje shumë interesante për vazhdimësinë e karrierës. Kujdes me pjesën e fizikut, pasi Saturnin e kanë në të drejtë me Peshqit.

Bricjapi

Do të ndihen më të favorizuarit e muajit nëntor. Në datën 19 nëntor plutoni largohet zyrtarisht dhe nuk kthehet më për më shumë se 200 vite. Do jeni të liruar nga ky pluton që në fakt shënoi një cikël të tërë që nga 2008. Do të ndiheni më mirë me atë që përfaqson emri i tyre, statusi i tyre, fëmijët e tyre. Pikat e dobta të këtij plutoni për Bricjapin kanë patur të bëjnë me shëndetin e familjarëve, me pjesën e zhvillimit të brezit pasardhës dhe me strukturimin emocional. Edhe pse e kanë të gjithë potencialin që mund të ndërtonin një jetë duke u mbështetur të vetja e vete, e kanë të domosdoshme ruajtjen e familjes dhe vazhdimësinë. Çfarë keni të shenjtë dhe që e doni shumë, nisur që nga ky muaj do marri rezultatin në kohën që e prisni. Ka zhvillime të jashtëzakonshme që nga kjo fundjavë në lidhje me karrierën. Do e gjeni veten në qendër të vemendjes. Por kujdes me prapaskenat në nisjet e reja. Ardhja e Venusit në datën 12 jep mundëisnë për të qartësuar veten. Nëntori mbyllet me shijen e stabilitetit familjar. Do e gjeni shumë veten në kotrata të mira dhe ujdira. Dhe kjo është e mbarë deri në datën 25. Pas datës 25 mund të ketë anulime.

Ujori

Do të mirëpresin plutonin. Një Pluton i panjohur edhe për astrologët. Mendohet se mund të sjelli zhvillim. Çfarë ju ndihmon për të projektur të nesërmen dhe në zhvillimin e karrierës mund të keni pikpyetje. Por kjo do jetë vetëm 10 ditëshin e fundit të nëntorit. Venusi te Shigjetarët në hyrje pozitive me Diellin e ujorëve do ndihmojë me zjgidhjen e problemeve që keni të mbartura nga muaji tetor. Zgjidhje dhe qartësime në ambjentet profesionale dhe në çështjet e ekonomisë janë çështjet pozitive të nëntorit. Nuk përjashtohet që të marrin një lloj pushtieti apo statusi.

Peshqit

Venusi te Bricjap i favorizon shumë. Stabilizi apo formatimi në një formë më stabël apo të qëndrueshme të raporte do jetë një proces i thjeshtë. Me Mërkurin te Shigjetarët do të duhet të merrni dy herë frymë para se të ktheni përgjigje. Pasi përgjigjet emocionale mund të sjelli krisje. Hëna e re nesër i favorizon shumë Peshqit në çështjet e studimeve dhe shkolles, apo në lidhje me një fejesë, martesë. Përshpejtim shumë i ndjeshëm për çështje të tilla në mesin e muajit. Me shëndetin duhet të vazhdojnë të jenë të kujdesshë. Ata që kanë marrë masa do kenë lehtësira.