Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, do të largohet nga posti në fund të gushtit.
Leavitt, e cila është 28 vjeç, ka qenë zëdhënësja kryesore e administratës Trump dhe personi përgjegjës për komunikimin e përditshëm të Shtëpisë së Bardhë me mediat.
Largimi i saj vjen pak kohë pasi ajo u rikthye në detyrë pas lejes së lindjes. Leavitt kishte marrë pushim nga prilli deri në korrik dhe u rikthye në podiumin e Shtëpisë së Bardhë në mes të korrikut.
Leavitt ishte emëruar në këtë detyrë në fillim të mandatit të dytë të Trump dhe u bë personi më i ri që ka mbajtur postin e sekretarit të shtypit të Shtëpisë së Bardhë.
Leave a Reply