“Aleati më i madh i biznesit në Shqipëri është e-Albania. Portali unik qeveritar ka siguruar që biznesi të mos ketë asnjë kontakt me zyrat e shtetit duke i mbrojtur nga rryshfeti”. Kështu shkruan drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqerisë së Informacionit, Linda Karçanaj teksa sqaron ciliklin që kryen një biznes sot, në e-Albania.

“Në e-Albania nis biznes, paguan detyrimet, merr vërtetime, kryen veprime përmbarimore, dorëzon balance, kryen autorizime doganore apo aplikon për leje dhe licenca”.

Karçanaj publikon edhe shifrat konkrete të përfitimeve të biznesit falë përdorimit të e-Albania.

“131 092 biznese janë regjistruar në e-Albania, të cilat marrin shërbime të përditshme dhe që vetëm për lejet dhe licencat regjistrohen 148,144 aplikime online, duke kursyer 178 vite kohë në radhë”, sqaron Karçanaj.

Si një nga përfituesit më të mëdhenj, aktualisht biznesi mund të aplikojë në platformën e-Albania për 725 shërbime publike, direkt nga zyra përmes kompjuterit apo smartfonit, duke eliminuar burokracitë dhe takimet e panevojshme fizike me përfaqësues të institucioneve shtetërore.

“e-Albania hoqi qafe zyrtarët e panevojshëm që shqetësonin biznesin për çdo dokument të nevojshëm në zyrat e shtetit. Së shpejti, tatimorët dhe inspektorët do jenë pjesë e së shkuarës”, përfundon Karçanaj, e cila fton qytetarët të njihen me kontributin e vërtetë që e-Albania ka në raport me biznesin, për qindra shërbime që sot merren online, në kohë reale, me vulë dhe nënshkrim elektronik.