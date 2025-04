Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço, ka bërë një pasyrim të ngjarjes së ndodhur në Unazën e Madhe në Tiranë, ku pas një atentati me armë zjarri ndaj një mjeti tip “G-Class”, mbetën të plagosur katër persona, mes tyre edhe të mitur.

Eksperti ka theksuar se si rrallë herë, armët nga ky atentat nuk janë gjetur siç ndodh zakonisht, çfarë nënkupton se autorët i kanë marrë me vete, duke lënë hapësira dyshimi për një vazhdimësi të kësaj ngjarje që u nis.

“Janë shumë elemntë të organizimit që na çojnë një grup të strukturuar por në një nivel më të lartë, organizatë kriminale. Si rrallë herë nuk janë gjetur armët, që do të thotë se janë marrë me vete dhe do të përdoren prap. Atë që se përfunduan dot nëse janë një grup i fuqishëm, do ta përfundojnë në vijim atë që nisën. Pikëpyetja është, ndaj kujt?

Ndaj një rivali të tyre të krimit të organizuar që shëtit me “G-Class” apo ndaj një familjari të ndonjë biznesmeni që mund ta kenë kërcënuar më parë. Janë disa pista që unë përmend që mund të çojnë në zbulimin e tyre”, tha eksperti i kriminalistikës.

Ndërkaq, Karamuço përmend faktin se disa persona janë marrë në pyetje, por sipas tij, nuk janë marrë ende në pyetje persona që ende lëvizin të lirë me mejte të tilla, gjë e cila përben një rrezik.

“Po pyeten shumë persona, edhe biznesmenë që kanë këto makina në atë zonë. Nuk po pyeten ato që janë në kërkim me këto makina. Që në mënyrë paradoksale vinë dhe shëtisin në zonat e rezidencave. Janë persona me rekorde kriminale, në kërkim disa prej tyre që strehohen në këto rezidenca dhe kjo ka rritur një risk të madh.

Problemi është që në Shqipëri humbin jetën kot. Ajo që kemi rënë viktimë orët e para të gjithë, janë disa informacione që donin ta lidhnin me patjetër ngjarjen e Lezhës me këtë ngjarje. Është rrëzuar një gjë e tillë, s’ka lidhje me atentatin e Lezhës ku humbi jetën një person”, tha Ervin Karamuço.