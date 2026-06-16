Një formë e re e shpërndarjes së lëndëve narkotike në formën e produkteve ushqimore pranë shkollave ka ngritur alramin në Policinë e Shtetit.
Kryepolici Skënder Hita i ka dërguar një shkresë Ministres së Arsimit Mirela Kumbaro dhe ka paralajmëruar për qarkullimin e produkteve të njohura si “Edibles”, produkte ushqimore me përmbajtje THC, substanca psikoaktive e kanabisit.
Këto produkte janë identifikuar nga policia në formë xheli dhe për shkak të ngjashmërisë me karamelet apo ëmbëlsirat e zakonshme, paraqesin rrezik të lartë konsumimi të paqëllimshëm, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjtë.
Policia paralajmëron se konsumimi i tyre mund të shkaktojë pasoja të rënda shëndetësore, veçanërisht te fëmijët dhe të rinjtë, ndërsa u ka kërkuar institucioneve arsimore të rrisin vigjilencën dhe të raportojnë çdo rast të dyshuar që lidhet me praninë apo shpërndarjen e tyre.
Këto produkte përvveçse pjanë një kërcënim serioz për shëndetin janë pjesë formave të reja të shpërndarjes së lëndëve narkotike.
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