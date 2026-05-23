Regjisori dhe aktori Mevlan Shanaj ka reaguar për ndarjen nga jeta të aktorit të mirënjohur të skenës shqiptare Birçe Hasko.
Shanaj shkruan se Hasko ishte një emër i madh i kinematografisë, një aktor që humorin, rreptësinë dhe mjeshtërinë e interpretimit e kishte pjesë të karakterit.
Postimi i Mevlan Shanaj
Ka ikur Birçe Hasko.Ka ikur aktori që la pas një emër të nderuar, një emër të madh në kinematografinë shqiptare.Ka ikur njeriu që solli karakterin ” popullor” të jugut duke e bërë të pavdekshëm.Iku labi Birçe Hasko.
Ka ikur njeriu që i dha emrin konkretësi mjeshtrisë së interpretimit.Ka ikur ai që humorin dhe rreptësinë i kishte pronë të karakterit.Lamtumirë Mik bashkëpunëtor ! NJERI
Leave a Reply