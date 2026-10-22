Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Amer Kapetanović, bëri thirrje për vendosmëri të ripërtërirë politike për të përshpejtuar bashkëpunimin rajonal, për të çuar përpara Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM), për të promovuar pajtushmërinë dhe për të përmbushur zotimet ekzistuese, gjatë Samitit të sotëm të Liderëve të Procesit të Berlinit në Sveti Stefan, Mali i Zi.
Duke iu drejtuar liderëve të Gjashtëshes së Ballkanit Perëndimor, si dhe partnerëve evropianë dhe ndërkombëtarë, Kapetanović theksoi se mjedisi gjeopolitik në ndryshim dhe dinamika e re e zgjerimit të BE-së kërkojnë që rajoni të ecë më shpejt, të hapë rrugën drejt pajtushmërisë, të forcojë integrimin ekonomik dhe të kapërcejë pengesat ndaj bashkëpunimit praktik. Duke reflektuar mbi arritjet e Procesit të Berlinit, përfshirë marrëveshjet për roaming-un dhe lëvizshmërinë rajonale, Kapetanović theksoi se këto rezultate janë bërë të mundura falë mbështetjes së vazhdueshme politike, përgjegjësisë së vetë rajonit dhe bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe shtetet e tij anëtare.
“Dinamika e bashkëpunimit rajonal nuk është aty ku duhet të jetë. Progresi teknik shumë shpesh ecën më shpejt se vendimet politike, ndërsa vendimet më shpejt se zbatimi i tyre”, tha Kapetanović. Duke parë drejt Samitit të ardhshëm të Procesit të Berlinit, Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së përcaktoi tri prioritete: forcimin e Procesit të Berlinit si katalizator për zgjerimin e BE-së dhe integrimin rajonal, përmes qasjes graduale në Tregun e Përbashkët të BE-së; zhvillimin e mëtejshëm të Tregut të Përbashkët Rajonal për të tërhequr investime dhe për të krijuar vende pune; si dhe përshpejtimin e zbatimit të zotimeve për lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve brenda rajonit, duke nxitur kështu pajtushmërinë.
“Besueshmëria jonë po vihet në provë: ne ende premtojmë më shumë sesa përmbushim. Duhet ta përfundojmë atë që kemi premtuar për lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve në të gjithë rajonin”, theksoi ai. Kapetanović nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi rajonal mbetet thelbësor për sigurinë, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë më të gjerë të Evropës, duke theksuar se një Ballkan Perëndimor i qëndrueshëm dhe i ndërlidhur, i mbështetur fort në rregullat dhe standardet evropiane, është pjesë përbërëse e një Evrope të sigurt.
Gjatë vitit të kaluar, RCC-ja, së bashku me qeveritë dhe partnerët rajonalë dhe evropianë, ka punuar intensivisht për zhvillimin e nismave praktike në kuadër të agjendës së Procesit të Berlinit, bazuar në Planin e Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal dhe Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, në vijim të zotimeve të marra në Samitin e Londrës të vitit 2025. Këto përpjekje janë përqendruar në lehtësimin e investimeve, mbështetjen e bizneseve fillestare dhe të vogla, forcimin e lidhjeve me industrinë evropiane, avancimin e ndërlidhjes digjitale dhe përshpejtimin e tranzicionit të gjelbër të rajonit.
Kontributi i RCC-së në kryesimin e Procesit të Berlinit nga Mali i Zi gjatë vitit 2026 përfshiu gjithashtu disa arritje konkrete. Në shtator, RCC-ja organizoi Takimin e Tretë Ministror për Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor në Zhablak, ku rajoni miratoi Deklaratën Ministrore të vitit 2026 dhe nismat kryesore rajonale për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, mbrojtjen e biodiversitetit, restaurimin e pyjeve dhe reduktimin e ndotjes nga plastika. Samiti i tetë Digjital i Ballkanit Perëndimor, i mbajtur në Herceg Novi më 13–14 tetor, i organizuar nga Ministria e Administratës Publike e Malit të Zi, nën kujdesin e Qeverisë së Malit të Zi dhe në partneritet me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, mirëpriti Udhërrëfyesin Rajonal për Inteligjencën Artificiale të hartuar nga RCC-ja dhe përfundoi me përcaktimin e prioriteteve për identitetin digjital, roaming-un më të përballueshëm me BE-në, sigurinë kibernetike dhe ndërlidhjen më të fortë digjitale. Udhërrëfyesi u miratua në Samitin e sotëm të Liderëve të Procesit të Berlinit. Më herët, më 30 shtator në Budva, RCC-ja lehtësoi nisjen e Partneritetit për Parqet Industriale ndërmjet Gjashtëshes së Ballkanit Perëndimor dhe BE-së, duke lidhur shtatë parqe industriale dhe zona biznesi nga Gjashtëshja e Ballkanit Perëndimor me gjashtë partnerë nga BE-ja, me qëllim forcimin e bashkëpunimit industrial, mundësive për investime dhe integrimit në zinxhirët evropianë të vlerës.
Samiti i Liderëve të Procesit të Berlinit shënon përfundimin e kryesimit të Procesit të Berlinit nga Mali i Zi gjatë vitit 2026, duke mbledhur së bashku liderët rajonalë dhe evropianë për të shqyrtuar progresin dhe për të përcaktuar prioritetet për fazën e ardhshme të bashkëpunimit rajonal dhe integrimit evropian.
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