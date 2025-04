Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) organizoi një panel diskutimi mbi “Bashkëpunimin Rajonal në Shpërndarjen Financiare të Rrezikut nga Fatkeqësitë” në kuadër të Forumit Rajonal për Zhvillimin e Qëndrueshëm (RFSD) 2025 për rajonin e UNECE, në Zyrën e OKB-së në Gjenevë. Aktiviteti, i organizuar me mbështetjen e pjesëmarrësve të RCC-së, Greqisë, Rumanisë dhe Turqisë, mblodhi së bashku politikëbërës, përfaqësues të sektorit financiar dhe ekspertë të menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë për të trajtuar nevojën urgjente për mekanizma më të fortë të sigurimit dhe shpërndarjes financiare të rrezikut nga fatkeqësitë në Evropën Juglindore (EJL), në kuadër të Strategjisë SEE2030.

“Në një rajon gjithnjë e më të prekshëm nga efektet shkatërruese të fatkeqësive natyrore, shpërndarja financiare e rrezikut nuk është më një luks – është një domosdoshmëri. Bashkëpunimi rajonal është kyç për ndërtimin e qëndrueshmërisë financiare ndaj fatkeqësive. Bashkimi i burimeve dhe ndarja e rrezikut përtej kufijve mund të zvogëlojë barrën mbi ekonomitë dhe të sigurojë përgjigje më të shpejta dhe më efektive ndaj fatkeqësive natyrore dhe goditjeve të lidhura me klimën. Me më pak se 12% të familjeve në Ballkanin Perëndimor të mbuluara nga sigurimi ndaj fatkeqësive dhe me humbje ekonomike që arrijnë miliarda, nuk mund të mbështetemi vetëm në skemat e kompensimit qeveritar pas fatkeqësive. Përmes Rrjetit Rajonal të EJL për Sigurimin dhe Shpërndarjen e Rrezikut nga Fatkeqësitë, po ndërmarrim një hap të guximshëm dhe kolektiv drejt qëndrueshmërisë – duke krijuar një platformë ku qeveritë, rregullatorët dhe sektori i sigurimeve punojnë së bashku për ta bërë sigurimin ndaj fatkeqësive të aksesueshëm, të përballueshëm dhe efektiv për të gjithë,” tha Amer Kapetanoviç, Sekretari i Përgjithshëm i RCC.

RCC ka krijuar së fundmi Rrjetin Rajonal të Evropës Juglindore për Sigurimin dhe Shpërndarjen e Rrezikut nga Fatkeqësitë, një platformë bashkëpunimi që përfshin autoritetet rregullatore dhe shoqatat nga 13 ekonomi të EJL. Rrjeti synon të kapërcejë boshllëkun e madh në mbulimin e sigurimit ndaj fatkeqësive në rajon duke lehtësuar dialogun politik, ndarjen e ekspertizës dhe promovimin e nismave konkrete të përbashkëta për të përmirësuar sigurinë njerëzore dhe qëndrueshmërinë.

Gjatë qëndrimit të tij në Gjenevë, Sekretari i Përgjithshëm i RCC, Kapetanoviç, mori gjithashtu pjesë në Forumin Rajonal të UNECE 2025 për Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe u takua me znj. Tatiana Molcean, Sekretaren Ekzekutive të Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE). Të dy zyrtarët diskutuan mbi rëndësinë e forcimit të përshtatshmërisë, qëndrueshmërisë ekonomike dhe bashkëpunimit rajonal në Evropën Juglindore dhe Ballkanin Perëndimor për të përparuar në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm në rajon.

Më vonë gjatë ditës, Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i RCC, Arslan Umut Ergezer, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët mbi prioritetet rajonale për një financim më të diversifikuar dhe më të qëndrueshëm për zhvillimin e përshtatshëm, duke folur mbi sigurimin e qëndrueshëm, skemat e sigurimit dhe sigurimin ndaj rrezikut nga fatkeqësitë.

#RiskLessSEE

Strategjia Evropa Juglindore 2030 (SEE2030) është një strategji e drejtuar rajonalisht dhe e orientuar drejt së ardhmes nga të 13 pjesëmarrësit e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) për të përshpejtuar zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së në fusha të tilla si Prosperiteti, Njerëzit dhe Paqja dhe Partneritetet. E miratuar në nivelin më të lartë politik në vitin 2021, Strategjia përshkruan një vizion të përbashkët për rritje të qëndrueshme ekonomike, përfshirje më të madhe sociale, tranzicion dixhital dhe të gjelbër, si dhe rritjen e qëndrueshmërisë rajonale. E udhëhequr nga parimet e gjithëpërfshirjes dhe përafrimit me prioritetet e BE-së, SEE2030 synon të mos lërë askënd pas, duke avancuar integrimin euro-atlantik të rajonit dhe duke forcuar aftësinë e tij për t’iu përgjigjur sfidave globale. Më shumë informacion në: https://www.rcc.int/see2030/