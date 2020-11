Autoritetet italiane në portin e Gioia Taura, në rajonin e Kalabrisë, kanë kapur një sasi të madhe kokaine.

Droga, me peshë totale 932 kilogramë, ishte ndarë në disa çanta dhe më pas ishte vendosur në konteinerin e një anijeje që transportonte midhje të ngrira.

Mjeti lundrues kishte mbërritur në Itali nga Kili.

Bëhet me dije se kokaina ishte e cilësisë së pastër, dhe nëse do hidhej në treg ishte e barasvlefshme me 187 milionë euro.

Nuk dihet destinacioni final i ngarkesës, teksa nuk ka asnjë të arrestuar për rastin

/a.r