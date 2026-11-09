Një shtetas grek 51-vjeçar është arrestuar si poseduesi i dyshuar i një valixheje, në të cilën u gjetën dy paketime me kanabis, në aeroportin e Rinasit.
Zbulimi u bë në kuadër të operacionit policor të koduar “Fly”, gjatë kontrolleve të ushtruara nga specialistët për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Rinas dhe autoritetet doganore.
Kontrollet u kryen në bagazhet e pasagjerëve të një fluturimi në linjën Athinë-Rinas. Gjatë verifikimeve, në një prej valixheve të 51-vjeçarit u konstatuan dy paketime me material bimor, të dyshuar si kanabis.
Pas veprimeve intensive hetimore, policia arriti të identifikojë dhe arrestojë poseduesin e dyshuar të valixhes, shtetasin grek me inicialet M. P., 51 vjeç.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe përcaktimin e përgjegjësisë ligjore.
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