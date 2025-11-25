Policia ka vendosur në pranga një 34-vjeçar pasi lëvizte me armë zjarri në kryeqytet. Ai është arrestuar nga shërbimet e komisariatit nr.5 ndërsa i është sekuestruar arma e zjarrit me krehër dhe fishekë të cilat i mbante në automjetin e tij.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5, në kuadër të kontrolleve të pandërprera dhe të mbështetura në informacionet e marra se një shtetas qarkullonte me armë zjarri në automjet, finalizuan operacionin policor të koduar “Moment”.
Si rezultat, u arrestua në flagrancë shtetasi O. Z., 34 vjeç, banues në Kamëz”, theksohet në njoftimin e policisë.
“Në fshatin Kasallë, shërbimet e Policisë ndaluan automjetin tip “Volksëagen”, në të cilin, gjatë kontrollit, u gjet një armë zjarri pistoletë me krehër dhe fishekë, të cilën 34-vjeçari e posedonte pa leje. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.
