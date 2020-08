Një nënshtetas austriak është arrestuar nga policia, i cili ishte shpallur në kërkim për trafik droge.

Ai kërkohej nga drejtësia austriake, teksa u ndalua në një operacion policor në Tiranë.

I prangosuri është 26-vjeçari me inicialet G. H., 26 vjeç, lindur në Peshkopi, banues në Tiranë (me qira) me shtetësi Austriake.

Ai u arrestua në lagjen “Ali Demi”, tek tregu elektrik, i akuzuar për verën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope”.

Maksimumi i dënimit për këtë vepër është deri në 15 vite heqje lirie. Ndërkohë vijojnë procedurat ligjore për ekstradimin e tij drejt Austrisë.

/a.r