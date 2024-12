Ai nuk i kujton 20 ditët e para pas ndërhyrjes, por “më 4 maj u zgjova”, shprehet aktori. “Kur u zgjova, e gjeta veten në karrige me rrota, s’mund të ecja”, ndërsa mjeku e paralajmëroi familjen se ndoshta do të ishte viti më i keq i jetës së tij.

Familja e mbrojti nga vëmendja publike, ndonëse disa herë u vu re që aktori kishte probleme me ecjen. Foxx tha se seancat me një psikiatër e ndihmuan ta përballonte situatën, por edhe të rizbulonte marrëdhënien me Zotin.

/a.r