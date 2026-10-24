Forcat RENEA janë rikthyer në perimetrin e Kryeministrisë, duke sjellë sërish në bulevard pamjen e një jave më parë, kur për shkak të protestës u morën masa të shtuara sigurie.
Trupat elitë të Policisë së Shtetit janë pozicionuar në gatishmëri, në kuadër të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë protestës.
Prania e forcave speciale rikthen vëmendjen te tensionet e protestës së kaluar, kur përplasjet dhe aktet e dhunës shoqëruan tubimin para institucioneve.
Ndërsa protestuesit janë mbledhur sërish në bulevard, policia ka vendosur forca të shtuara në mbrojtje të Kryeministrisë dhe institucioneve përreth.
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