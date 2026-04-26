Presidenti amerikan Donald Trump është larguar me nxitim nga darka e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë ndërsa u dëgjuan të shtëna me armë brenda hotelit ku po zhvillojej eventi në Uashington DC. Trump u pa të nxirret me nxitim nga skena nga agjentë të Shërbimit Sekret, ndërsa oficerë të armatosur rëndë ndërhynë menjëherë në vendin e ngjarjes.
Një agjent i sigurisë amerikane u plagos dhe mori trajtim në spital, thanë autoritetet.
Disa nga politikanët, diplomatë dhe gazetarë të profilit të lartë të Amerikës ishin mbledhur në sallën e vallëzimit në Uashington Hilton kur më pas u detyruan të fshiheshin nën tavolina. Shumë nga të ftuarit e WHCA ishin veshur me fustane ballo dhe smoking për eventin special përpara se të detyroheshin të dilnin ose të fshiheshin nga kaosi i krijuar.
I dyshuari është identifikuar si Cole Tomas Allen, 31 vjeç, nga Torrance, Kaliforni, raportojnë mediat amerikane – ai do të përballet me akuzat zyrtare në gjykatë të hënën.
Një foto tregon autorin e dyshuar pa bluzë i shtrirë në dysheme me duart e prangosura pas shpine, ndërsa shërbimi sekret qëndron rreth tij. Trump tha në Shtëpinë e Bardhë se kishte urdhëruar që fotoja të postohej.
Melania Trump qëndroi pranë Karoline Leavitt, Pete Hegseth dhe Marco Rubio si dhe zyrtarëve të tjerë ndërsa Trump iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Trump tha se ishte “traumatike” për gruan e tij Melania, e cila bëri një paraqitje të rrallë para mediave pas incidenteve.
