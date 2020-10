“Presidenti është mirë, nuk ka nevojë për oksigjen shtesë; nuk ka pasur ethe për njëzet e katër orë dhe simptomat e tij po përmirësohen. Ne jemi shumë të kënaqur me progresin që ai po bën ». Në orën 11.40 të mëngjesit të Shtunën, 3 Tetor (me kohën e Uashingtonit), Dr. Sean Conley, osteopati dhe mjeku personal i Donald Trump, shfaqet me nëntë mjekë të tjerë, para kamerave dhe reporterëve që presin përpara Qendrës Mjekësore Walter Reed jashtë Uashingtonit.

Ishte buletini i parë zyrtar që kur Donald Trump u shtrua në spital pas infeksionit me Covid-19. Por optimizmi i shfaqur në publik nga ekipi i Walter Reed bën kontrast me thashethemet e mbledhura nga grupi i gazetarëve që ndjekin Shtëpinë e Bardhë. Sipas «një burimi të njohur me shëndetin e presidentit», «shenjat jetike të presidentit në 24 orët e fundit ishin shumë shqetësuese dhe 48 orët e ardhshme do të jenë vendimtare për shëndetin e tij. Ne ende nuk jemi në një rrugë të qartë drejt rimëkëmbjes së plotë ». Dhe sipas CNN të premten Trump pati nevojë për oksigjen për të marrë frymë.