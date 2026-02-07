Derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Dinamos nuk nxori fitues, duke u mbyllur në shifrat 1-1 pas 90 minutash plot emocione, tension dhe raste të humbura.
Një ndeshje që pati gjithçka: gol të shpejtë, penallti të shpërdoruar, karton të kuq dhe barazim dramatik në fund.
Tirana e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke kaluar në avantazh që në sekondën e 40-të me golin e Falajes. Bardheblutë e trajnerit Nuhiju dominuan minutat e para, ndërsa Dinamo pati shansin ideal për të barazuar në minutën e 17-të, por Dejvi Bregu nuk arriti të konkretizojë penalltinë e fituar nga vetë ai.
Situata u përkeqësua për blutë në minutën e 35-të, kur Gudiabi u ndëshkua me karton të kuq pas një momenti tensioni në mesin e fushës, duke lënë Dinamon me një lojtar më pak. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal 1-0 për Tiranën.
Edhe pse në inferioritet numerik, Dinamo nuk u dorëzua dhe vazhdoi të kërkonte golin. Këmbëngulja u shpërblye në minutën e 81-të, kur 19-vjeçari Mustafa Koma shënoi golin e barazimit, duke heshtur tribunat dhe duke rikthyer ekuilibrat në derbi.
Barazimi konfirmon momentin e vështirë të ekipit të Ilir Dajës, që ende nuk ka shijuar fitoren në vitin 2026, ndërsa Tirana, pavarësisht avantazhit numerik për shumë minuta, u detyrua të kënaqet me vetëm një pikë.
FT: Tirana – Dinamo 1-1
Falaje 1′ / Koma 81′
