Gazetari Sokol Bregu, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, tregoi mënyrën që përdori SPAK për të goditur grupin e drejtuar nga Shpëtim Aliu i cili dyshohet se furnizonte me kokainë edhe grupet e Eldi Dizdarit dhe Dritan Gjikës.
Ai tha se SPAK e dinte që nuk ishin në Shqipëri, por synimi ishte bllokimi i asteve kriminale.
“Thelbi nuk janë arrestimet se shtatë janë në Dubai. Këta akuzohen në vende të tjera me akuza më të rënda se Shqipëria. Firence kërkon Eldi Dizdarin. I kërkon Ekuadori, Brazili.
SPAK kërkon paratë që kanë në Shqipëri, bllokimin e aseteve krminale. SPAK thotë se ishte në dijeni vetë se 7 prej tyre nuk ishin në Shqipëri. Qëllimi është bllokimi i asteve kriminale, që janë rreth 150 milionë euro.
Dosja është shumë e vështirë për t’u gjetur ndryshe nga të tjerat. Janë kontrolluar biznese pa fund, nuk janë vetëm ato të sekuestruarat.
SPAK nuk ka më interes të merret me persona që merren në trafikun e drogës, por bllokimin e asteve kriminale.
Ka kaluar në variantin e shpikur në Itali, që s’ka rëndësi nëse i kape, merru paratë.
Kanë shitur tonelata me drogë për disa vite dhe u merren paratë brenda një dite”- tha Bregu.
Leave a Reply