Deputetja e PD, Dhurata Çupi paralajmëroi se skenat që ndodhën sot në Parlament do të jenë prezentë në çdo seancë nga sot e tutje.

Sipas saj ajo që ndodhi sot ne Parlament ka ardhur si përgjigje e opozitës kundrejt kryeministrit Edi Rama, i cili sipas saj “ka djegur Kushtetutën dhe ka shitur Shqipërinë”.

“Këto pamje i ka detyruar Edi Rama, i cili ka djegur Kushteutën, ka shitur Shqipërinë. Nuk ka asnjë lloj normaliteti me Edi Ramën kryeministër. Do të na ketë përballë, këtë pamje do ta shikoni çdo të hënë dhe çdo të enjte”, u shpreh ajo.