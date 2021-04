Peshorja: Personat që i përkasin shenjës së Peshores u pëlqen të mbulojnë veten me një vello misterioze, në mënyrë që të mos zbulohet nuhatja e tyre për gënjeshtra dhe mashtrime. Falë kësaj karakteristike, nga Peshorja ka mashtrues të kualifikuar, avokatë të famshëm dhe politikanë.

Binjakët: Të lindurit në shenjë e Binjakëve janë njerëz me dy fytyra, që do të thotë se ata kanë një pasion për mashtrim në gjak. Janë të aftë të zotërojnë mendjen e çdokujt dhe t’i bëjnë ata të dyshojnë edhe për atë që panë me sytë e tyre.

Peshqit: Të lindurit nën shenjën e Peshqve, janë mjeshtrit e vërtetë të gërshetimit të intrigave. Është interesante të theksohet se Peshqit rrallë gënjejnë për t’u pasuruar dhe për të përfituar. Më shpesh, gënjeshtrat përdoren për të mbuluar aventurat e tyre seksuale. Pra, mos u habitni nga fakti se i dashuri juaj ka lindur nën shenjën Peshqit. Papritmas do t’ju marrë në telefon t’ju thotë që është shumë i zënë në punë, dhe ditën tjetër do të kthehet në shtëpi me një tufë letrash në dorë. Aq shumë mashtrojnë sa që fillojnë edhe vetë t’u besojnë mashtrimeve të tyre.