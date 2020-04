Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ka publikuar foton e dy mjekëve, të cilët shërbejnë në spital për të shëruar pacientët me Covid-19.

Postimi i ministres Ogerta Manastirliu:

Prej 40 ditësh dr. Nevila dhe dr. Arbër Gjermeni i janë dedikuar me mish e me shpirt punës me pacientët e prekur nga #covid19 në spitalin #Infektiv.

Ata kanë plot 40 ditë pa i parë fëmijët e tyre, djalin 10-vjeçar dhe vogëlushen vetëm 14 muajshe, ndërsa kujdesen me përkushtim, çdo ditë, për shërimin e pacientëve që po përballen me virusin e rrezikshëm🙏🏼

#Krenare për mjekët!

#JEMIMEJU