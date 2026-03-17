Sali Berisha tha haptazi sot se do të rikandidojë për drejtimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e brendshme të 23 majit, që do të mbahen për zgjedhjen e kreut të kësaj force politike.
Burime të besueshme pranë Ervin Salianjit, bëjnë me dije për emisionin “Repolitix” se ish-deputeti do të garojë për postin e kryetarit të Partisë Demokratike. Po ashtu, për marrjen në dorë të drejtimit të PD-së do të garojë edhe aktivistja shqiptaro-amerikane, Evi Kokalari, e cila de facto shpalli sot kandidaturën e saj.
Juristi Kreshnik Spahiu tha për gazetarin Denis Minga se rikandidimi i Berishës për drejtimin e Partisë Dmeokratike gëzon vetëm Edi Ramën dhe demoralizon 3 milionë shqiptarë të tjerë.
Spahiu u bëri thirrje Salianjit dhe Kokalarit që të mos futen në një garë me Berishën, pasi kandidimi i tij është totalisht në shkelje të statutit të Partisë Demokratike, veprim i cili është i paligjshëm dhe deligjitimon garën. Paligjshmëria e një gare të tillë është edhe objekt gjykimi i gjykatave shqipare sqaroi Spahiu.
“Së pari, Berisha nuk mund të jetë kandidat sepse Kushtetuta e PD nuk e lejon më. Në bazë të nenit Basha, të kandidojë më kryetari që ka humbur zgjedhjet. Berisha pretendonte se nuk parashikon zgjedhjet fare, por ai i Basha parashikon diçka tjetër, që kryetari duhet të ketë qenë fitues i zgjedhjeve. Ndërsa mijëra demokratë që thonë se zgjedhjet u manipuluan, nuk ka një demokrat që thotë se Berisha i ka fituar zgjedhjet. Thonë që ka manipulime, por në asnjë rast nuk është i sigurt se PD ka fituar zgjedhjet. Lajmi për rikandidimin e Sali Berishës gëzon vetëm një njeri, është lajm historik vetëm për Edi Ramën. 3 milionë shqiptarë të tjerë kanë mërzitur, sepse Berisha e mban në pozicion PD. Ajo që i këshilloj Salianjit dhe Kokalirit është se ata duhet të garojnë vetëm nëse Berisha nuk është në garë. Nëse Berisha është në garë, nuk është një garë e ligjshme dhe e barabartë. Salianji dhe Kokalari duhet t’i drejtohen gjykatës që të pezullojë zgjedhjet me kandidat të paligjshëm. Gjykata ka 4 praktika gjyqësore për 4 parti të vogla ku ka qenë debat gjyqësor zgjedhja e paligjshme e kryetarëve. Jo rastësisht statutet e një partie miratohen nga gjykata shqiptare dhe legjislacioni shqiptar. Ata duhet të kërkojnë pezullimin e zgjedhjeve të kryera nëse kandidon Berisha apo dikush tjetër që kandidon në kundërshtim me statutin e partisë”, tha Spahiu.
