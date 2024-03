Analisti Artur Zheji thotë se Sali Berisha nuk do kandidonte Gazment Bardhin dhe Agron Gjekmarkajn për Kryesinë e Foltores, po të mos ishte për Lulzim Basha, i cili i ‘shpiku’ ata politikisht

Në emisionin “Real Story” në ABC News, Zheji u shpreh se ata mendojnë se mund t’ia hedhin Berishës, por se ish kryeministri e kupton kur dikush do ta tradhtojë.

Ndërkaq, analisti Skënder Minxhozi deklaroi se dilema e tyre, është nëse do luftojnë vetë për mandatin e deputetit, apo do të marrin vota nga Berisha.

Pjesë nga diskutimi

Artur Zheji: Më vjen keq që një zonjë si Topalli, ajo është në harmoni me veten e vet, e di që do jetë në miroancë edhe në këtë Foltore. Më vjen shumë keq për nënkyetarin e parlamentit, Gjekmarkaj. Unë mendoj që është nënkryetar i Foltores. Duhet të ishte luftëtar që t’i bashkonte pjesët, të mos ishte kaq sulmues ndaj Bashës, që e shpiku politikisht. Edhe Gaz Bardhi, edhe këtë, janë shpikjet dhe vetëvrasjet politike të Lulit, Berisha nuk duhet t’i kishte kandiduar këta personazhe, as Gazin, as Gjekmarkajn. Kjo është tentativë e dështuar për të renë, e cila u gëllit nga “black hole”, nga vrima e zezë e së vjetrës. Është më rezistente ndaj këtij regresi, Jozefina. Ajo nuk ka ndryshuar, ke qejf ta dëgjosh. Gaz Bardhi, nuk kam çfarë them.

Mendoj se do krijojë një hapësirë për të luajtur politikisht, deri sa të vijë “end game”. Por ai nuk e di se Berisha, ka lënë personin, ka lënë testamentin politik. Ai e kupton që kur ata tradhtojnë ata që i shpiku, imagjino Berishën që ata e anatemtuan. Jo, nuk e kuptojnë. Aftësia hipnotizuese e doktorit, ka edhe aftësinë e korbës. Ai është magjik.

Skënder Minxhozi: Unë mendoj që historia eshte shumë më banale. Këta njerëz ndodhen përballë një zgjedhjeje shumnë konkrete. Ka një thes me vota, rreth 400 mijë vota, të cilat teorikisht janë aty. I ka zotëria që sot mban fjalime nga arresti i shtëpisë. Dilema është kjo, t’i biem shtegut të vështirë, t’i marrim vetë 10 mijë vota, apo t’i gjejmë gati dhe t’ia vjedhim doktorit dhe ta kemi mandatin. Më mirë bëjmë paktin me të, sesa të futemi t’i marrim vetë dhe s’i marrim dot kurrë.

/f.s