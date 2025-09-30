Kreu i këshilltarëve bashkiakë demokratë, Ilir Alimehmeti thotë se aktualisht, kandidatura e PD për Tiranën, është në ngërç.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Alimehmeti u shpreh se ekzekutimi politik i Erion Veliajt nga kryeministri Edi Rama dhe mbajtja e zgjedhjeve në Tiranë, është shans i artë për opozitën.
“Nuk e di. Unë dua të them diçka. Kam një parim, ne kishim mision largimin e Erion Veliajt. Opozita këtë e ka shansin e artë. Është dashur të punohej me dy duar. Njëra dorë, ishte ajo e goditjes. Nga krahu tjetër, është dashur punimi me ekipin për Tiranën. Kjo dorë e dytë nuk ka punuar aq mirë sa dora e parë. Do duhej të ishte punuar më përpara, dihej që kjo ditë do vinte. Të paktën që nga 10 shkurti. Unë i dua një orë e më parë, shpejtësia e përgatitjes duhet një orë e më parë. Erion Veliaj u ekzekutua politikisht nga Edi Rama. Ne duhet ta shfrtyrëzojmë këtë moment, me një kandidaturë të qartë. Do duhet të kishim qenë më përpara. Një orë e më parë duhen bërë gati për fushatën e radhës. Gafa e PD ka qenë moshyrja në zgjedhjet e 2019, dhe e paguan haraçin në 2021. Unë kam për detyrë të përdor çdo mjet, që të shihet, nëse nuk shihet”, theksoi ai.
