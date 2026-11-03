Shpëtim Qorraj, i njohur në SHBA si Tim Qorraj, është kandidat i Partisë Demokratike për Asamblenë e Shtetit të Nju-Jorkut.
Duke folur në një lidhje Live për emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, për zgjedhjet e mesmandatit, ai u shpreh se populli është lodhur nga Trump, dhe ky do të jetë viti i demokratëve.
Sipas tij luftrat kanë rritur kostot e jetesës për amerikanët duke ua vështirësuar jetën, çka i ka ndërgjegjësuar për të dalë masivisht në zgjedhje.
“Këtë vit shihet ashiqare që është viti i demokratëve. Populli është lodhur nga administrata Trump, nga politikat e administratës Trump, qoftë brenda vendit këtu, qoftë politikat internacionale. Jemi të vetëdijshëm se si ka ndryshuar lufta internacionale, që ka rritur shumë kostot e jetës këtu në Amerikë, duke filluar nga gazi, ushqimi, shtëpita. Është bërë një kosto shumë e vështirë për komunitetin për të jetuar dhe për t’i përballuar këto kosto. Kjo ka bërë që populli të vetëdijësohet shumë dhe që të dalë masivisht në zgjedhje, dhe që besoj ka për të qenë një ndryshim shumë pozitiv, jo vetëm për Amerikën, por edhe për vendet mike të Amerikës”.
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