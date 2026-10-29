Kandidatët për të zëvendësuar Presidenten e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, kanë muaj që po pozicionohen, por dorëheqja e Lagarde të enjten shënon fillimin e një procesi formal përzgjedhjeje që pritet të përfundojë në javët në vijim.
Nyja Klaas Knot
Një ekonomist i trajnuar monetar, Knot shërbeu dy mandate të plota si kreu i bankës qendrore holandeze nga viti 2011 deri në vitin 2025 dhe që atëherë e ka kaluar pjesën më të madhe të kohës në një rol këshillues ose duke bërë fushatë për presidencën e BQE-së.
14 vitet e tij në Këshillin Drejtues të BQE-së që përcakton normat e interesit mund të karakterizohen nga dy periudha të dallueshme: armiqësi gjithnjë e më e hapur ndaj masave stimuluese të Presidentit të BQE-së, Mario Draghi, dhe harmoni e përsosur me Christine Lagarde, e cila pasoi Draghi-n në vitin 2019.
I konsideruar si një politikan pragmatik, Knot u bashkua në një periudhë trazirash, ndërsa eurozona vuante nga një sërë krizash financiare dhe borxhi që kërcënonin ta shkatërronin atë. Ai fillimisht kishte shprehur rezerva në lidhje me premtimin e Draghi-t “çfarëdo që të duhet” për të ruajtur euron, por u përshtat, ndryshe nga kolegu i tij gjerman, dhe përfundimisht e quajti atë një moment vendimtar.
Megjithatë, ai hyri në konflikt të hapur me Draghi-n në vitet në vijim, kur BQE-ja nisi një përpjekje masive stimuluese për të ringjallur inflacionin, gjatë një dekade kur ai nuk arriti objektivin prej 2%.
Kritika fillimisht u rezervua për diskutim privat, por u bë plotësisht publike në fund të vitit 2019 kur Draghi miratoi një skemë të re stimulimi, pavarësisht kundërshtimit të një të tretës së politikëbërësve, një përçarje e paparë për një organ kolegjial që zakonisht vendos për çështjet unanimisht.
Nën drejtimin e Lagarde, Knot u rikthye në pushtet, edhe pse ishte një avokat i hershëm për politika më të shtrënguara në përgjigje të rritjes historike të inflacionit të vitit 2022.
Që nga viti 2021, Knot shërbeu gjithashtu si Kryetar i Bordit të Stabilitetit Financiar, një organ global përgjegjës për monitorimin e stresit financiar dhe hartimin e rekomandimeve për politika.
Pablo Hernandez de Cos
De Cos ka drejtuar Bankën për Zgjidhje Ndërkombëtare, grupin global ombrellë të bankave qendrore, që nga viti 2025.
Ai shërbeu gjithashtu për një mandat gjashtëvjeçar si guvernator i Bankës së Spanjës nga viti 2018 deri në vitin 2024, një periudhë e trazuar që filloi me inflacion ultra të ulët, e ndjekur nga pandemia dhe një cikël historik i rritjes së normave të interesit për të zbutur inflacionin në rritje.
De Cos shërbeu gjithashtu si kryeekonomisti i Bankës së Spanjës, duke ndërmarrë hapin e rrallë të kalimit nga stafi në një rol politikëbërës, një pasqyrim i suksesit të tij në ngritjen e profilit të kërkimit në bankë.
Kolegët e përshkruajnë atë si një ekonomist pragmatik, ndoshta edhe një votues të pavendosur, i cili gjithmonë sjell një mori provash dhe të dhënash për të mbështetur pikëpamjet e tij, shmang dogmën dhe njihet si lojtar i ekipit.
Më herët këtë vit, kur disa nga bankierët qendrorë më të mirë në botë mbështetën hapur Jerome Powell, atëherë Kryetar i Rezervës Federale të SHBA-së, kundër presioneve politike, de Cos u tha se ishte një koordinator kyç i procesit.
De Cos fitoi gjithashtu një profil ndërkombëtar kur shërbeu si Kryetar i Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, forumi më i rëndësishëm global i dedikuar monitorimit dhe harmonizimit të rregullave bankare.
Joachim Nagel
Kreu i Bundesbank që nga viti 2022, Nagel, 60 vjeç, ka ndryshuar rrënjësisht marrëdhënien e Gjermanisë me BQE-në.
Ndërsa paraardhësi i tij, Jens Weidmann, ishte në konflikt të hapur me BQE-në e Mario Draghi-t për vite me radhë, Nagel e ka zbutur retorikën dhe është rikthyer në grup, edhe nëse mbetet një skifter i moderuar.
Kolegët thonë se Nagel, gjithashtu një ekonomist me doktoraturë, i shpreh qartë vijat e tij të kuqe, por mund të bëjë kompromis për çështje të tjera dhe nuk dihet nëse ka kundërshtuar ndonjë vendim të rëndësishëm politik gjatë mandatit të tij, një ndryshim i madh nga armiqësia e paraardhësve të tij.
Ai ka mbështetur gjithashtu krijimin e Skemës Evropiane të Sigurimit të Depozitave, një projekt që Berlini e ka kundërshtuar prej kohësh, nga frika se taksapaguesit gjermanë do të duhet të paguajnë për papërgjegjësinë financiare të të tjerëve.
Nagel ka mbrojtur me forcë pavarësinë e BQE-së, ka kundërshtuar kritikat politike ndaj bankës dhe së fundmi ka argumentuar se disa nga propozimet e partisë së ekstremit të djathtë AfD ishin vetë-mposhtëse dhe mund të trembnin investitorët.
Një anëtar i Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë, Nagel më parë ka mbajtur role të larta në Bankën për Zgjidhje Ndërkombëtare dhe në Grupin KfW.
Nga të tre, Nagel shihet si fituesi me më pak gjasa.
The post Kandidatët kryesorë për të zëvendësuar presidenten e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply