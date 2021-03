Reagimi i parë pasi shqiptarët u njohën me kandidatët e Partisë Demokratike dhe aleatët e saj për zgjedhjet e 25 prillit ishte e ish-nënkryetarit e Bashkisë Shkodër, Fatlum Nurja i cili me anë të një postimi në rrjetin social “Facebook” ka deklaruar se është përfshirë në lista edhe pse ai vetë ka refuzuar që të marrë pjesë.

Mbrëmë Lulzim Bashës iu desh të priste sekondën e fundit të afatit për të dorëzuar në KQZ listat e kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit. Mbase edhe si një taktikë për të mos agravuar përplasjen brenda PD-së, Basha ka bërë të njëjtën gjë si në zgjedhjet e kaluara, duke i ‘surprizuar’ të gjithë në momentet e fundit.

Por përqendrimi në shtyrjen sa më shumë ka bërë që në listat e Lulzim Bashës të ketë parregullsi dhe gafa.

Nga një vështrim i thjeshtë në lista shikon se shumë kandidatëve janë me gjeneralitete të paplotësuara, 24 gjithsej në 9 qarqe. Qesharake është fakti se 2 në Tiranë dhe disa kandidatëve të tjerë në qarqe të tjera janë edhe pa gjini.

Vetëm në Tiranë Basha ka dorëzuar në KQZ 9 kandidatë të cilëve u mungojnë atësia, mëmësia dhe data e lindjes. 2 prej kandidatëve në kryeqytet nuk kanë as gjininë.

Qarqe të tjera me problematika janë Gjirokastra me 3 kandidatë pa gjeneralite të paplotësuara, Fieri me 4, Kukësi me 1, Korça me 2, Durrësi me 1, Shkodra me 1, Elbasani me 1 dhe Berati me 2.

Një listë e tillë, me gafa të tilla nuk është vetëm tregues i ‘sikletit’ që ka pasur lideri i opozitës nga publikimi i ekipit të tij për përballjen në zgjedhje por edhe një mungesë respekti për elektoratin të cilit i drejtohen. (shqiptarja.com)

g.kosovari