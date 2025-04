Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja, u pyet në studion e “Open” në News 24, për një kandidaturë të mundshme të tij në rast të zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë e Tiranës, pas arrestimit të Erion Veliajt.

Gonxhja la të kuptohet se këto zëra janë të pabazuara dhe të shkëputura nga realiteti i angazhimeve të tij aktuale në Tiranë, ku ai kandidon në listë të hapur për deputet.

“Nuk besoj se ka ndonjë lidhje fare në kuptimin me ndonjë prej veprimeve, mënyrës se si unë jam duke zhvilluar këtë fushatë, apo arsyet pse jam këtu, nuk besoj se ka lidhje. Nuk e di pse është ky opinion”, tha ai.

I pyetur nëse do ta pëlqente të ishte në krye të Bashkisë së Tiranës, Gonxhja u tregua i rezervuar, ndërsa theksoi se detyra që ka si Ministër i Ekonomisë, është një detyrë dhe përgjegjësi e madhe për të.

“Është një moment që unë jam në një sfidë, më është besuar një detyrë shumë e lartë, që unë përditë pyes veten a e meritoj a e bëj do. Punoj çdo ditë që ta bëj mirë. Është një ministri shumë e madhe, një barrë e jashtëzakonshme“, tha ai.

Sipas tij, spekulimet mund të lidhen me të kaluarën, kur ka pasur eksperienca të mëparshme në administratën e Bashkisë së Tiranës, por jo me situatën e sotme.

Pyetje: Përfliteni për kandidat për Bashkinë e Tiranës nëse do të ketë zgjedhjet të parakohshme, sa të vërtetë ka këtu?

Blendi Gonxhe: Nuk besoj se ka ndonjë lidhje fare në kuptimin me ndonjë prej veprimeve, mënyrës se si unë jam duke zhvilluar këtë fushatë, apo arsyet pse jam këtu, nuk besoj se ka lidhje. Nuk e di pse është ky opinion, mendoj se kjo…. më kanë pyetur, por unë nuk e ndaloj dot gazetarin të bëj pyetjen, po dhe nga ana tjetër nuk dua të flas në vetë të tretë…

Pyetje: Do u pëlqente kjo gjë, nëse?

Blendi Gonxhja: Prap është një pyetje që nuk më gjen më një përgjigje, sepse nuk ka… Është një moment që unë jam në një sfidë, më është besuar një detyrë shumë e lartë, që unë përditë pyes veten a e meritoj a e bëj do. Punoj çdo ditë që ta bëj mirë. Është një ministri shumë e madhe, një barrë e jashtëzakonshme. Më është dhënë dhe një përgjegjësi tjetër, jam kandidat në listë të hapur.

Do ishte një shpërqendrim për atë që po bëjmë, për qëllimin që jemi dhe sfidës që unë të bija në këtë grackë. Kam qenë i disponushëm kur jam thirri të bëj detyra të caktuara dhe jam munduar t’i bëj mirë, por kjo nuk do më thënë gjë. Nuk ka lidhje me këtë sfidë. Ndoshta ka lidhje me të shkuarën time që kam punuar në Bashki, kjo për mua ka qenë një eksperiencë e përsëritur dy herë.