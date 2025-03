Mjeku i njohur Vasil Llajo ka folur në lidhje me kandidimin e tij në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës për zgjedhjet e 11 majit. Në një komunikim të drejtpërdrejtë për News24, Llajo u shpreh se vendimi për të hyrë në politikë nuk ishte i lehtë, por ai e sheh si një mundësi për të sjellë një qasje të re.

“Fati e solli që në këto kohëra, mes atyre që do të thyejnë disa tabu në politikë, të jem edhe unë. Por unë e theksoj se nuk do të lë aktivitetin mjekësor – ky do të jetë një angazhim shtesë,” deklaroi ai.

Llajo pranoi se për muaj të tërë kishte pasur dilema nëse duhej të angazhohej politikisht, por në fund vendosi të pranonte kandidimin. Megjithatë, ai e bëri të qartë se e ardhmja e tij si deputet do të vendoset nga vota e qytetarëve.

“Elektorati do të jetë ai që do të vendosë nëse do i përfaqësoj apo jo. Vota e tyre do të vendosë për pjesëmarrjen time ose jo në këtë parlament,” tha ai.

Mjeku theksoi gjithashtu se nuk është e pazakontë që partitë politike ftojnë intelektualë në radhët e tyre për të përfaqësuar denjësisht qytetarët në Parlament. “Çdo forcë politike u drejtohet intelektualëve për të marrë pjesë, dhe kjo nuk është aspak çudi,” përfundoi ai.