Kancelari gjerman Friedrich Merz e ka cilësuar si “jo realiste” mundësinë që negociatat mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të çojnë në një marrëveshje për eliminimin e plotë të tarifave doganore nga të dyja palët.

“Nuk është një skenar realist të besojmë se mund të arrihet një marrëveshje për tarifa zero nga të dyja anët,” deklaroi Merz gjatë një konference shtypi të mbajtur në Berlin të enjten.

“Marr pjesë shumë intensivisht në këtë proces, si me BE-në ashtu edhe me shtetet anëtare. Është e qartë se të gjitha vendet do të preken, secila në një shkallë të ndryshme.”

Ai shtoi se ka pasur komunikim të vazhdueshëm edhe me qeverinë amerikane, përfshirë një telefonatë me Presidentin Donald Trump të premten e kaluar.

“Këto tarifa – pavarësisht nivelit – do të na godasin të gjithëve,” paralajmëroi ai, duke shtuar se ndikimi afatgjatë nuk do të jetë negativ vetëm për Evropën, por edhe për ekonominë amerikane.

Merz theksoi mbështetjen e Berlinit për përpjekjet e Komisionit Evropian për të gjetur një zgjidhje “të arsyeshme”, ndërsa përsëriti se “sa më të ulëta të jenë tarifat nga të dyja palët, aq më mirë për të dyja palët”. Megjithatë, ai la të hapur mundësinë për marrëveshje të pjesshme sektoriale në vend të një pakti të përgjithshëm.

“Ka gjasa që ndodhemi në fazën përfundimtare të negociatave, të cilat duhet të përmbyllen deri nga mesi i javës së pasardhshme,” tha më tej ai.

I pyetur për një skenar realist të një marrëveshjeje me SHBA-në, Mertz u shpreh se një marrëveshje për tarifa zero është pikërisht ajo që nuk është realiste, duke iu referuar edhe synimeve të administratës Trump për të rritur të ardhurat përmes tarifave si pjesë e projektligjit të fundit “One Big Beautiful Bill”. Ai përmendi gjithashtu edhe deklaratën karakteristike të Presidentit Trump: “I dua tarifat.”