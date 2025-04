Kryeministri i sapozgjedhur i Kanadasë, Mark Carney, në fjalimin e tij të parë pas fitores, ka mbajtur një qëndrim të fortë kundrejt Shteteve të Bashkuara, duke deklaruar se “Amerika dëshiron tokën tonë, burimet tona, vendin tonë – por kjo nuk do të ndodhë kurrë”.

Duke folur përpara mbështetësve të entuziazmuar, Carney theksoi se përulësia – një nga tri vlerat që ai ka shpallur si bazë të qeverisjes së tij – nënkupton bashkëpunim me të gjitha partitë politike, provincat dhe popullsitë indigjene. Ai u shpreh se synon të bashkojë punëtorët, biznesin dhe shoqërinë civile, ndërsa paralajmëroi se qeveria duhet të përgatitet për skenarët më të vështirë.

Në një deklaratë që ngriti në këmbë sallën, Carney akuzoi SHBA për përpjekje që “ta shkatërrojë Kanadanë, në mënyrë që të na zotërojnë”. Ai theksoi se marrëdhënia tradicionale e integrimit me SHBA-në ka përfunduar dhe e cilësoi këtë si një “tragjedi historike”.

“Kemi kapërcyer tronditjen e tradhtisë amerikane. Tani, më shumë se kurrë, duhet të kujdesemi për njëri-tjetrin,” u shpreh Carney, duke e cilësuar këtë moment si një pikë kyçe në historinë kanadeze.

Ai konfirmoi se do të takohet me presidentin Trump në ditët në vijim për të diskutuar të ardhmen e dy kombeve sovrane dhe të pavarura, ndërsa shtoi se qeveria liberale do të thellojë partneritetet me vendet e Evropës dhe aleatë të tjerë globalë.

“Nëse SHBA nuk dëshiron më të udhëheqë botën, Kanadaja do ta bëjë,” tha ai mes brohoritjeve të audiencës.

Carney pranoi se sfidat që e presin vendin janë të mëdha dhe se ndryshimi i thellë mund të jetë shqetësues, por u shpreh i bindur në fuqinë dhe unitetin e kombit. “Kanadaja nuk është thjesht një vend, është një federatë. Nuk jemi gjithmonë të përsosur, por përpiqemi të jemi të drejtë.”

Ai përmbylli fjalimin me një mesazh shprese dhe ambicie, duke deklaruar se Kanadaja do të bëhet një superfuqi energjetike dhe do të krijojë vende të forta pune: “Kjo është Kanadaja. Ne vendosim çfarë ndodh këtu.”