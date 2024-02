Në zemër të Gloucester-it, ajo që dikur ishte një kapitull i harruar në peizazhin urban të qytetit, tani është shndërruar në epiqendrën e një narrative dramatike, duke zbuluar pjesën e errët të operacioneve të paligjshme të drogës në Mbretërinë e Bashkuar.

Gushti i vitit 2023 shënoi një moment kyç kur policia u përplas në një hapësirë ​​zyre të pashfrytëzuar në Eastgate Street, duke mos pritur të zbulonte një fabrikë kanabisi që strehonte mbi 2,300 bimë, me një vlerë të mahnitshme prej 2 milionë funte.

Figura kyçe e këtij operacioni, 42-vjeçari Ylber Dajci, u gjend në kurthin e ligjit, duke krijuar terrenin për një betejë ligjore që do të përfundonte me një dënim me 25 muaj burg.

Bastisja, një zbulim i pamundur

Ishte një operacion rutinë që e çoi policinë e Gloucester-it në dyert e një ndërtese të thjeshtë, fasada e saj e papërshkrueshme që kundërshtonte sipërmarrjen e paligjshme brenda. Por, në brendësi një xhungël e vërtetë me bimë kanabisi shtrihej aq sa mund të shihte syri, e rregulluar me përpikëri nën diellin artificial të dritave elektrike.

Ky operacion i rëndësishëm droge nuk ishte vetëm një dëshmi e shkallës së prodhimit të paligjshëm të drogës në Mbretërinë e Bashkuar, por gjithashtu një kujtesë e ashpër e sfidave me të cilat përballet zbatimi i ligjit në çrrënjosjen e aktiviteteve të tilla. Shpejt pasoi arrestimi i Ylber Dajcit, një burrë pa banesë fikse, duke hapur perde në atë që fillimisht ishte një operacion i fshehtë.

Prokurori Simon Goodman tha se oficerët shkuan për të hetuar më 18 gusht 2023. Ai shtoi se nuk u arrit asnjë hyrje me atë rast, por tre ditë më vonë kur stafi i Qendrës së Punës vuri re një burrë që hynte në ndërtesë nga porti i ngarkimit, policia u kontaktua përsëri.

“Këtë herë oficerët detyruan të hynin në ndërtesë dhe zbuluan në katet e sipërme se 16 dhoma ishin krijuar për të kultivuar 2373 bimë kanabisi, të cilat ishin në faza të ndryshme zhvillimi. Policia gjeti gjithashtu një shqiptar 42-vjeçar, Ylber Dajci, i fshehur në mesin e plantacionit, i cili vlerësohej se kishte mundur të prodhonte nga 66 deri në 199 kilogramë drogë të klasës B. Vlera e mundshme ishte 1.9 milionë funte nëse shitej në marrëveshjet në rrugë”, tha Goodman.

Pranimi i fajësisë

Fillimisht i palëkundur në pafajësinë, vendosmëria e Dajcit u lëkund ndërsa pesha e provave u shtua kundër tij. Një ndryshim i mëvonshëm në pranimin e fajësisë për akuzën e prodhimit të një droge të klasit B të kontrolluar ishte një moment kyç në procedurë, duke e çuar rrjedhën e fatit të tij drejt një qëndrimi 25-mujor pas hekurave. Ky dënim, i dhënë nga Gjykata e Gloucester Crown, nënvizoi intolerancën e sistemit ligjor për krime të tilla. Për ata që kërkojnë të kuptojnë më tej pasojat ligjore që rrethojnë prodhimin e kanabisit, burime si avokatët e mbrojtjes së krimeve të rënda të vlerësuara me çmime ofrojnë njohuri të paçmueshme për raste të ngjashme dhe ekspertizën e nevojshme për të lundruar në këto ujëra komplekse.