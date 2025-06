Kledian Rama ka mahnitur sërish në Itali, aty ku është shpallur kampion paralimpik. Shqiptari ngriti me sukses tri herë nga 179 kg, në kategorinë deri në 97 kg, për të fituar titullin në garat e zhvilluara në Fiumicino.

Megjithatë, për të arritur deri këtu, rrugëtimi i tij nuk ka qenë aspak i lehtë. Historia e tij është sa sfiduese aq edhe frymëzuese.

Pas një aksidenti në vitin 2009, Kledi siç e njohin të gjithë në Vercelli, humbi një pjesë të këmbës së djathtë dhe sot përdor një protezë karboni. Megjithatë, nuk u dorëzua dhe sporti u bë udhërrëfyesi i tij i ri.

Me profesion magazinier dhe me një buzëqeshje që nuk e lëshon kurrë, 39-vjeçari arrin të kombinojë punën e rëndë me stërvitjen e lodhshme.

Kledi është shembull i përkushtimit, me një mentalitet të hekurt dhe një këmbëngulje që nuk njeh kufi. Për trajnerin e tij, Piero Valle, ai është një njeri me shpirt të pathyeshëm.

“Aksidenti më bëri më të fortë,” thotë Kledi. Dhe trofetë që mbushin raftet e palestrës së tij në Vercelli janë dëshmia më e mirë e kësaj force.