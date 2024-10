Qeveria italiane po përballet me një sërë sfidash të reja ndërsa përgatitet të hapë dy qendra të përpunimit të emigrantëve në Shqipëri në tetor, ku njerëzit e shpëtuar në det gjatë rrugës për në Itali do të intervistohen për azil.

Është një lëvizje për të cilën administrata e djathtë thotë se do të luftojë trafikimin e qenieve njerëzore dhe do të lejojë vetëm ata që kanë të drejtë të vërtetë të hyjnë në Bashkimin Evropian, por që ka tërhequr kritika nga grupet e të drejtave të njeriut.

Të premten, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi se plani për të kapur në det të hapur emigrantët nga vendet që Italia i konsideron “të sigurta”, por që Bashkimi Evropian nuk i konsideron të tilla, nuk është i ligjshëm.

Megjithatë, vendimi i gjykatës nuk është detyrues ndaj Italia dhe Shqipëria nuk ndalohen nga vendimi që të vazhdojnë me planet. Qendrat – njëra në qytetin port shqiptar të Shëngjinit dhe tjetra më tej në brendësi në Gjadër – duhej të hapeshin më 1 maj pasi të dy vendet nënshkruan një marrëveshje dypalëshe nëntorin e kaluar, por “rrethanat e paparashikuara” duke përfshirë vonesat në ndërtim dhe burokracinë e kanë shtyrë vazhdimisht hapjen.

Ministri i Brendshëm Italian, Matteo Piantedosi tha muajin e kaluar: “Do të fillojmë në tetor. Sigurisht që ka pasur disa muaj vonesë, ka pasur disa kontrolle normale, në të cilat kemi zbuluar, për shembull, se toka duhej të përforcohej. Kjo është e gjitha, variacione shumë normale gjatë ndërtimit.”

Një zëdhënës i Piantedosi konfirmoi gjithashtu për CNN se qendrat do të inaugurohen në tetor, por nuk dha një datë të saktë. Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) është ftuar nga qeveria italiane për të monitoruar qendrat pasi ato të fillojnë, por gjithashtu nuk i është dhënë një datë fillimi. Përfaqësuesit që do të monitorojnë qendrat janë në gatishmëri për të qenë në vend kur ato hapen, tha një zëdhënës i UNHCR për CNN.

Në gusht, qeveria italiane hapi një qendër paraburgimi në afërsi të Agrigento-s, Siçili, e cila synonte të pasqyronte ato në Shqipëri duke strehuar njerëzit nga vende “të sigurta” për riatdhesim të shpejtë. Një gjykatë në Catania e vendosi masën të paligjshme sipas ligjit italian, por ai vendim u anulua dhe dy tunizianë u deportuan pa u përpunuar kërkesat e tyre për azil më 11 shtator, tha Piantedosi në një postim në X.

Migrimi përmes detit në rrugën qendrore të Mesdheut, drejt Italisë dhe Maltës, është ulur me më shumë se 60% në këtë kohë krahasuar me vitin e kaluar, sipas Ministrisë së Brendshme të Italisë dhe agjencisë evropiane Frontex. Zvogëlimi në Mesdheun qendror ka nënkuptuar një rritje të emigrantëve që përpiqen të arrijnë në Greqi dhe Spanjë, sipas statistikave të Frontex, dhe kryesisht për shkak të shtrëngimit të anijeve të shpëtimit të OJQ-ve dhe udhëtimeve të shpeshta të kryeministres Giorgia Meloni në Libi dhe Tunizi për të bërë presion për të penguar ardhjen e emigrantëve drejt Italisë.

Pavarësisht rënies së numrave, qeveria italiane po vazhdon të ndjekë një platformë kundër emigracionit, e cila mbështetet gjerësisht nga votuesit. Meloni që gëzon një vlerësim prej 44% të mbështetjes, sipas një sondazhi të Ipsos në shtator 2024.

I ashtuquajturi “Procesi i Romës” i Melonit, për të cilin ajo thotë se synon të pengojë emigrimin e paligjshëm dhe të trajtojë shkaqet e tij rrënjësore, ka qenë me interes të madh për kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, i cili vizitoi kryeqytetin italian në shtator dhe premtoi 4.75 milionë euro për nismë, tha zyra e saj.

“Ne folëm për marrëveshjen Itali-Shqipëri, e cila është një zgjidhje për të cilën qeveria britanike po tregon shumë interes dhe qartësisht i kemi ofruar të gjithë elementët për të kuptuar më mirë këtë mekanizëm”, tha Meloni gjatë një konference për shtyp pas vizitë dypalëshe.

Meloni tha se Starmer kishte shprehur interes për përdorimin e qendrave shqiptare për emigrantët që kalonin Kanalin Anglez, por kryeministri shqiptar Edi Rama i tha Parlamentit Evropian më 19 shtator se qendrat ishin të hapura vetëm për migrantët e nisur nga Italia. “Kjo është një marrëveshje ekskluzive me Italinë, sepse ne i duam të gjithë, por me Italinë kemi dashuri të pakushtëzuar”, tha Rama.

Shqipëria ndodhet pikërisht përtej detit Adriatik nga Italia, por nuk është një vend anëtar i BE-së.

Në vitin 2023, më shumë se 157,000 njerëz mbërritën ilegalisht në Itali me varkë nga Libia dhe Tunizia, me qindra që dihet se kanë vdekur duke u përpjekur, duke e bërë çështjen e emigrimit detar një çështje që të gjitha palët e spektrit politik bien dakord se duhet të menaxhohet më mirë.

Procesi i azilit është i gjatë, që do të thotë se shumë azilkërkues të mundshëm heqin dorë dhe rrëshqasin në periferi të shoqërisë italiane ose udhëtojnë në vendet në veri të Evropës.

Amnesty International e ka quajtur planin Itali-Shqipëri “të padenjë”, duke thënë se emigrantët do të përballen me një udhëtim më të gjatë nga deti për në Shqipëri, një ndalim potencialisht të zgjatur pasi të jenë atje dhe një shkurtim të mundshëm të së drejtës së tyre për të kërkuar azil.

Qendrat do të strehojnë deri në 3800 persona të rritur në të njëjtën kohë, të cilët do të ndiqen në procesin e aplikimit për të kërkuar azil në Itali, thonë autoritetet italiane. Nëse nuk kualifikohen për azil, do të deportohen në vende “të sigurta”, sipas marrëveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë.

Një nga 45 rojet meshkuj të policisë italiane të dërguar në qendrat i tha CNN se ata ishin trajnuar jo vetëm se si të sillen me emigrantët dhe refugjatët e ardhur, por se si të mos sillen edhe me vendasit.

“Na është thënë të mos jemi ‘shumë italianë’,” tha oficeri, i cili kërkoi të mos jepte emrin e tij pasi nuk ishte i autorizuar të flasë për njësinë. “Na u dha një manual që përshkruan se si të sillemi: pa lakuriqësi, mos ngacmoni gratë vendase dhe pini kafe ulur, jo duke u ngritur në banak.”

Manuali përshkruan gjithashtu shqiptarët si “njerëz modestë” dhe udhëzon oficerët e ardhshëm se si të mos sillen “superior” ndaj tyre. Flirtimi është një jo-e madhe. “Shmangni ballafaqimin me femrat shqiptare në kontekste të ndryshme dhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një shoqëri konservatore. Burri që sheh gruan e tij duke u ballafaquar nga një burrë tjetër mund të reagojë keq,” paralajmëron gjithashtu manuali.

Një oficer policie italiane ulet para ekraneve duke treguar imazhe nga kamerat e vëzhgimit në kampin e mbërritjes së refugjatëve italianë në qytetin port të Shëngjinit në Shqipërinë veriore, më 1 gusht 2024.

Në total, Italia do të sigurojë 500 veta personel, duke përfshirë oficerë policie dhe ushtarake, punonjës shëndetësorë dhe staf nga Ministria e Drejtësisë, me një kosto të vlerësuar prej 252 milionë euro (rreth 278 milionë dollarë), sipas Melonit. Madje, një restaurator vendas në Shëngjin ka hapur “Trattoria Meloni” për të bërë vlerësime ndaj kryeministres italian për investimin në Shqipëri, nga i cili do të përfitojnë financiarisht zonat lokale.

Për më tepër, Italia do të paguajë 670 milionë euro (rreth 738 milionë dollarë) për kontratën fillestare pesëvjeçare për funksionimin e qendrave dhe gjithashtu do të paguajë për një perimetër të dytë sigurie që do të sigurohet nga rojet shqiptare për t’u siguruar që asnjë nga azilkërkuesit të mos shpëtojë. Kostoja shkon në rreth 7.5% të asaj që Italia shpenzon aktualisht në qendrat e saj të pritjes së emigrantëve, tha Meloni në qershor, duke folur përkrah Ramës.

Qendra portuale e Shëngjinit fillimisht do të ketë vetëm 880 vende dhe është vendi ku do të përpunohen të gjitha mbërritjet. Ata që kualifikohen për të dëgjuar kërkesën e tyre për azil do të zhvendosen më pas në qendrën në Gjadër, e cila do të hapet me 144 shtretër dhe më pas do të zgjerohet për të mbajtur 3,000 persona ndërsa ata presin një përgjigje për aplikimin e tyre nga Italia. Kompleksi ka gjithashtu një burg me 20 shtretër të sigurisë maksimale dhe shërbime mjekësore emergjente.

Marrëveshja thotë se vetëm emigrantët nga 22 vende të konsideruara nga Roma si “vendet e sigurta” do të dërgohen në Shqipëri, duke përfshirë burra nga Bangladeshi, aktualisht demografia me rritje më të shpejtë që mbërrijnë në Itali nga deti, sipas Ministrisë së Brendshme të Italisë.

“Vendet e tjera të sigurta” të listuara përfshijnë Egjiptin, Tunizinë dhe Bregun e Fildishtë, qytetarët e të cilëve përbëjnë një pjesë të madhe të të ardhurve. Gjykata Evropiane e Drejtësisë nuk i konsideron Tunizinë dhe Egjiptin plotësisht të sigurta, e cila është në thelb të vendimit të javës së kaluar.

Ata që janë nga vende që nuk konsiderohen të sigurta nga Roma, si Afganistani dhe Siria, fillimisht do të dërgohen në Shqipëri, por më pas do të transferohen në Itali për përpunim pasi të konfirmohet vendi i origjinës.

Politika e “definimit” të azilkërkuesve është kritikuar ashpër nga grupet e të drejtave të njeriut.

“Marrëveshja hodhi menjëherë themelet për shkeljen e parimit të moskthimit dhe për zbatimin e praktikave të paligjshme të ndalimit,” tha për CNN Gianfranco Schiavone, president i Shoqatës së Studimeve Juridike mbi Migracionin me qendër në Itali, duke iu referuar BE-së. Rregulloret e Unionit për trajtimin e migrantëve. Refoulement është praktika ku azilkërkuesit ose refugjatët kthehen me forcë në një vend ku ata do të përballeshin me persekutim ose rrezik.

“Ekziston një rrezik i qartë që operacioni synon të fshehë një strategji për të krijuar qendra pritëse të paarritshme, larg syve kureshtarë dhe hetimeve gazetareske, dhe nga makthi për t’u gjetur një vend në Itali, ku nuk ka asnjë administrator” tha Schiavone.

Piantedosi këmbëngul se hapja e qendrave shqiptare ka për qëllim të veprojë si një pengesë për emigrantët që kërkojnë të kontrabandohen në Itali. Meloni, e cila bëri fushatë me një premtim për të “ndaluar anijet”, ka vlerësuar politikat e qeverisë së saj për investimet në vendet e Afrikës së Veriut dhe ndëshkimin e anijeve të shpëtimit të emigrantëve të OJQ-ve për uljen e numrit të mbërritjeve këtë vit.

Organizata Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Migracionin thotë se një rritje e vdekjeve të emigrantëve në det dhe një rritje e varkave me emigrantë që dihet se janë nisur nga Libia dhe Tunizia janë zhdukur, të supozuara të fundosura, dhe që kanë kontribuar gjithashtu në një rënie të mbërritjeve.

Pyetjet se si do të trajtohen mijëra emigrantë që kërkojnë të hyjnë në Evropë çdo vit, shpesh duke ikur nga lufta, persekutimi dhe varfëria dhe duke udhëtuar me varka që mezi janë të detajuara, mund të përqendrohen në vendet kufitare si Italia, Greqia dhe Spanja, por pasojat shtrihen përtej këtyre vendeve të vijës së parë.

Një grup prej 15 vendesh evropiane, të udhëhequra nga Danimarka dhe duke përfshirë Italinë, i kanë kërkuar Bashkimit Evropian që të shqyrtojë gjetjen e “zgjidhjeve të reja”, si marrëveshja Itali-Shqipëri, për të ndihmuar në trajtimin e migracionit të parregullt dhe “krijimin e një më të drejtë, më humane, të qëndrueshme dhe një sistem efikas të azilit në mbarë botën.” CNN