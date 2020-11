Top Channel ka mundur që të futet në ambientet e spitalit Shefqet Ndroqi mbrëmjen e sotme.

Gazetarja Sidorela Gjoni ndodhet në këto momente brenda spitalit e shoqëruar nga shefja nr. 2 e “Shefqet Ndroqit”, Silva Bala.

Doktoresha Bala thotë se spitali ka 170 pacientë dhe janë të moshave të ndryshme.

“Kemi 170 pacientë me mosha të ndryshme, nga 30 deri 85 vjeç, ja do ta shikoni vetë. Zhurma është shumë herë më e vogël se sa jeta e atij që do shpëtojë, zhurma e oksigjenit bëhet pjesë e jetës së tyre, kjo nuk është vetëm në spitalin tonë, është edhe në spitalin më të përparuar në botë. Unë kur shkoj në shtëpi më thonë familjarët që vetëm kur vjen në shtëpi shihesh që je e lumtur”, tha Bala.

“Media të bëhet me ne dhe jo me ata që bëjnë skupe, të tregojë se si t’i parandalojmë këto”, tha doktori i spitalit Infektiv.