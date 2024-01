“Kjo është ngjarja pa pasoja në jetë. Por historia e Jetnorit na bën për t’i rënë kambanave. Në Shqipëri aktualisht janë 438 shtetas që kanë kryer krime, plagosje dhunë në familje dhe të tjera për shkak të problemeve me shëndetin mendor. Këta shtetas nuk janë shpallur fajtorë por trajtohen si të burgosur. Po shkelet konventa dhe ka ardhur në nivelin e torturës. Këta shtetas gjykata i trajtojnë një herë në vit. Duhet të trajtohen në spital burg, premtim që nuk është mbajtur.

Drejtor i burgjeve, me të cilin kam komunikuar gjatë ditës së sotme, më tregoi se ka pasur shtim të numrit të personave me probleme mendore që kryejnë krime. Ata duhet të trajtohen në një “spital burg”. Policia e burgjeve është roje i mureve të jashtme. Çdo gjë brenda është staf mjekësor. Pretendohet të arrihet një marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, që të arrihet të hapet një spital burg. Sot që flasim në Shënkoll është burgu. E njëjta gjë do të ndodhë edhe e Jetnorit, kur të dalë përgjigja që vuan nga problemet e shëndetit mendor. Si shumë të tjerë do të dërgohet atje e do të lihet në harresë”, tha gazetarja Anila Hoxha në Top Story.