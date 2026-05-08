Ish-zv.presidentja amerikane Kamala Harris kritikoi të enjten pasdite administratën Trump për luftën me Iranin, duke thënë: “Është e gjitha thjesht budallallëk!”
“Kur shikon këtë luftë në Iran, të cilën populli amerikan nuk e do, që nuk është autorizuar nga Kongresi, por edhe nëse do të ishte, nuk duhej të ishte nisur,” tha Harris para një takimi me demokratët në Nevada, në Las Vegas. “Ai foli për shkatërrim total, dhe pastaj tha se e bëri… është e gjitha thjesht budallallëk,” tha Harris mes duartrokitjeve të forta.
“Më parë kam premtuar se nuk do të përdor më fjalë të tilla në publik,” shtoi ajo me ironi, citon CNN.
Deklaratat e Harris vijnë ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëroi Iranin të nënshkruajë një marrëveshje “shpejt” pas sulmeve ndaj anijeve luftarake amerikane në Ngushticën e Hormuzit.
“Doni të dini kush është fituesi më i madh i luftës me Iranin? Rusia. Për shkak të çështjes së naftës, çfarë ka bërë ai? Ka hequr sanksionet ndaj Rusisë. E dini çfarë do të thotë kjo? Ata po fitojnë para duke shitur naftë që më parë nuk mund ta shisnin. Çfarë tjetër do të thotë? Ne po dërgojmë artileri, municione dhe mbrojtje ajrore që përndryshe do të shkonin në Ukrainë. Pra, pasojat janë të mëdha,” tha ajo.
“Unë nuk do ta quaj thjesht idiot. Ai është i rrezikshëm. Ai është i rrezikshëm!”, shtoi më vonë Harris.
Ish-zv.presidentja gjithashtu komentoi opinionin e fundit të Gjykatës Supreme për Ligjin e të Drejtës së Votës, duke thënë se ai do të ketë një “ndikim të madh” në zgjedhjet e mesmandatit.
“Ata po e bëjnë qëllimisht më të vështirë për njerëzit të votojnë, sepse e dinë që njerëzit nuk janë budallenj dhe po i kushtojnë vëmendje kostos së karburantit, kostos së banesave dhe kostos së kësaj lufte,” tha Harris duke iu referuar përpjekjeve të republikanëve për rishpërndarjen e zonave zgjedhore.
