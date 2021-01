Prej vitesh, Soni NRG është një emër që shkakton shumë zhurmë në ekranet shqiptare.

Së fundmi, i ftuar në ABC e Mëngjesit, ai ka rrëfyer gjithçka nga fillimet me grupin The Dreams dhe deri tek marrëdhëniet me vajzat e famshme të showbizit.

Në një moment, i pyetur nëse ka qenë ndonjëherë në një lidhje dashurie me një vajzë të njohur, ai e ka pranuar. Madje ka deklaruar me plot humor se bëhet fjalë për motrën e Arian Çanit, por që më pas është shprehur se e gjitha kjo ishte në kuadër të shakas, pasi moderator nuk ka motër.

“Kam pas marrëdhënie me një vajzë që nuk është e përfshirë drejtpërdrejt te showbizi, por vëllai i saj është i njohur. Femra me të cilën unë kam kaluar shumë mirë, mbi 3-4 vjet lidhje është motra e Arian Çanit.”, ka thënë Soni.

g.kosovari