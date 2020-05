Presidenti Ilir Meta ka bërë një denoncim të fortë mbrëmjen e sotme.

I ftuar në studion e “Opinion”, Meta tha se ka ‘klane’ që janë të interesuar në destabilizimin e shtetit shqiptar.

Ai u shpreh se lobi serb dhe ai pro rus në Uashingtin janë të interesuar në përplasjen civile dhe në destabilizimin në Shqipëri.

Presidenti shtoi sek a edhe prova për këtë gjë dhe se do t’i bëjë publike në kohën e duhur.

“Lobi serb dhe ai pro rus ne Uashington i intereson perplasja civile dhe destabilizimi ne Shqiperi. Kam shume prova dhe dokumenta qe do i bej publike ne kohen e duhur. SMS qe u be publike sot do duket pa vlere ne raport me to. Do flas ne te ardhmen dhe ne kohen e duhur,”– tha Meta.

g.kosovari