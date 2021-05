Aktori Xhelal Tafaj është përlotur duke folur për aktorin Guljelm Radoja i cili është ndarë nga jeta pasi nuk ia doli që të fitonte betejën me koronavirusin.

Duke thënë se Radoja njihet për një karrierë e një kontribut të pazëvendësueshëm në kinematografi, këtu nënvizoi marrëdhënien e ngushtë që kanë pasur me njëri tjetrin.

“Vetë fakti që kemi një jetë që njihemi me njëri tjetrin unë e kam njohur kur kam ardhur në tetër në vitin 1976. E kam kosideruar fat që kam pasur të bëj me një trupë aktorësh me ata të vjetrit edhe këto që ishin të rinj në atë kohë.

Kam pasur fatin gjithashtu që kam qenë dublant në 2 apo 3 role po në shfaqje madhore roli kryesore të konsiderueshëm dhe nëkuptohet që unë si më i ri jo pak kam përfituar kam marrë nga ai përveç anës profesionale. Ai njihet dhe është folur goxha që ka një karrierë një kontribut të pazëvendësueshëm qoftë në teatër në kinematografi ku janë të panumërta rolet ka mbi 30 e ca role në kinematografi dhe në këto role pikante që kanë mbetur në kujtesë mjafton të përmendësh filmin mësonjëtorja.

Jan role që mbeten në kujtesë të realizuar mjeshtërisht, është një humbje e madhe për artin për familjen nuk bëhet fjalë por edhe për ne si kolegë, sidomos unë që kam pasur një marrëdhënie të ngushtë me të. Jo rrallë herë së bashku me mond Agollin organizonim ndonjë gjë të vogël për të mbajtur gjallë atë frymën e miqësisë të dashurisë qoftë dhe në kujtesën tonë duke ruajtur ato vite që kaluam së bashku”, tha ai./ b.h