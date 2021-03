Ilir Meta thotë se ka një plan për t’i mbrojtur zgjedhjet nga Rama.

Sipas tij Rama do të bëjë gjithccka për të prishur 25 prillin.

“Ai do të bëjë gjithccka që të fiksojë rezultatin e zgjedhjeve me porosi të bandave kriminale. Sicc i patë ato të Elbasanit. Le të bërtasë kushdo Meta ik, se kam problem fare unë. Pse i lënë në një orar aktivitetet? Kush ka përgjegjësi për këtë? Ai që ka edhe Bashkinë edhe policinë. Do të ketë reagime të paimagjinueshme. Presidenti ka një plan të qartë për mbrojtjen e zgjedhjeve. Çdo qytetar i Shqipërisë t’i thërrasë mendjes. Te vota janë të gjitha problemet. Të tregohet përgjegjshmëri maksimale për votën. Kur dhunohet e drejta kushtetuese e një force politike në mes të Tiranës, në prani të Presidentit të Republikës si mund të jetë i mbrojtur një qytetar i Shqipërisë? Këto shikoni ju se Presidenti nuk ka dalë aty as për top model por për t’i dalë për Zot pluralizmit politik. Janë 2 institucione garante për zgjedhjet, Presidenti i Republikës dhe populli i Shqipërisë. Aty do kenë popullin të gjithë, pa dallim të majtë e të djathtë”, tha Rama.