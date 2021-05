Kadillin u shpreh se e ka mik dhe për Shehajn tha se është deputet i nderuar, por theksoi se garën e ka vetëm me Lulzim Bashën. “Gara ime është me Bashën, nuk është me Kadillin që e kam mik, as me Shehajn që është një deputet i nderuar. Unë garën e kam me zotin Lulzim Basha, pasi ai po kandidon në mënyrë jo morale”.

Në fund të intervistës, Harxhi deklaroi se ka mbështetje të fuqishme. “Kam (mbështetje) fuqishëm, nuk dëshiroj t’i përmend (emrat), pasi situata në PD është e tillë që nëse përmend….ndërsa anëtarësia më mbështet në mënyrë të deklaruar” përfundoi ajo.

/b.h