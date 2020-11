Zylfije Haklaj, motra e vëllezërver Haklaj, ka reaguar fill pas një interviste të ish badigardit të Sali Berishës, Sali Lushaj i cili tregoi versionin e tij për vrasjen e Azem Hajdarit.

Përmes një reagimi, Haklaj hedh një sërë akuzash ndaj ish kryeministrit lidhur me zinxhirin e ekzekutimeve në Tropojë dhe gjithë Shqipërinë.

Ndër të tjera ajo shprehet se disponon një listë të disa prej krimeve që janë kryer me urdhër të Sali Berishës në gjithë Shqipërinë.



“Na vjen gerdi me me ju kthye ju pergjigje Salehave dhe tradhetareve te kombit.

Por pergjigjen ne fakt e moret nga shqipetaret.

Marrja rrine dhe i zoti nuk rrine i thone nje fjale.

Fatmir Haklaj e ka pas thane nje fjale, kure te shkoje une zgjidhen të gjithe zagaret.

Tani pas 21 vitesh ja nisen me u zgjidhe zagaret.

Deri ku arrin poshtersia!

Ja kushe i ka ngelur Berishes per te shpifur! Nuk do te kishte fat tjeter PD vetem kete qe ka ne ditet e sotme, kur arrin te merret me funderrinat e kombit.

Gjyshi thoshte njeriu shkon sa shkon dhe kthehet ne brumin e tije. Nuk ka me shkue pa shkue ne gjakun e tije.

Baba i tije i ka kercenue kamaret tane me vdekje ose te deshmojne per Gjyshin tone qe ka patur lidhje me kaçaket e Partis Komuniste.

Tradhetare dhe armiqe te Popullit jeni ju qe perpiqeni me cdo menyre per te sabotuar te ardhmen e vendit.

Ato krime qe ju keni bere perpiqeni tjua kaloni te tjereve.

Tani dihet mire kushe jane Haklajt dhe kush jeni ju, qe keni tradhetuar ne cdo sekond interesat e Atedheut.

Po Ilir Konushevcin e Hazir Malen kushe i ka vrare ne vendlindje tradhetare?

Cfare lidhje kishim ne me Ahmet Krasniqin?

Kurre ne jeten tone nuk kemi patur asnje ndikim.ose lidhje me kete ngjarje.

Shpifsa dhe ordinere te ndyre qe nuk keni dinjetet as fetyre.

Do te pergjigjeni para Drejtesise per te gjitha shpifjet dhe vrasjet qe keni bere.

Deklaroheni qe ata nuk do te ktheheshin te gjalle ne Tropoje, tregoni hapur qe jeni parti Kriminale,

Ne fakt ata nuk do te flliqenin duart me ty se ty vetem shpulla do te jepnin po tju dilshe ne rruge sepse nuk do te kishin asgje tjeter per ty fundrrine me cdo qenie qe te ekziston.

Ju paskeni nje Liste per ngjarjet e Tropojes, por ne Kemi nje Liste per krimet qe ju keni bere ne te Gjithe Shqiperine”, shkruan Zylfie Haklaj.

/a.r