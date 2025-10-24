Kim Kardashian, ylli i realityshoë në SHBA dhe biznesmene e suksesshme zbuloi se ka pësuar aneurizëm në tru gjatë premierës së sezonit të 7 të “The Karadashians”.
Një klip prezantues i episodit të parë të titulluar “Duket si në kohet e vjetra”, tregon 45 vjeçare teksa i nënshtrohet një rezonance në kokë.
“Duket si një aneurizëm i vogël”, dëgjohet të thotë, ndërsa imazhe të rezonancës shfaqen në monitor.
Aneurizma e trurit ndodh kur një pikë e dobët në një enë gjaku në tru fryhet nga jashtë nën presion, duke i ngjasuar një flluskë.
Ndërsa shumica janë të vogla dhe nuk përbëjnë kërcënim, një çarje mund të çoj në hemorragji. Motra e saj Kourtney reagon e habitur ndaj zbulimit.
Klipi mbyllet me deklaratën e Kim se kjo kishte qenë java me vështirë e jetës së saj.
