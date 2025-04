Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pjerin Ndreu, ka folur për marrëdhënien e tij me kryeministrin Edi Rama, gjatë një interviste në emisionin “Kjo Javë” në News24.

Ndreu pranoi se puna me Ramën është sfiduese, por edhe motivuese për ata që synojnë të ecin përpara.

“Me Edi Ramën nuk është e lehtë të punosh. Kërkesat janë shumë të larta, të kapësh ritmin është shumë e vështirë,” – tha ai, duke shtuar se përkushtimi i tij ndaj detyrës ka sjellë ndryshime të dukshme në Lezhë.

Duke folur për marrëdhënien me kolegët e tjerë socialistë, ai vlerësoi bashkëpunimin dhe tha se bashkitë e drejtuara nga PS kanë ulur ndjeshëm borxhin.

“Në të gjitha bashkitë është ulur borxhi në 60%. Kemi marrë bashkinë dhe kemi ecur përpara,” – u shpreh ai.

Lidhur me debatet me kryeministrin, Ndreu u tregua i hapur, duke theksuar se Rama vlerëson argumentin e ndershëm dhe nuk toleron gënjeshtrën.

“Unë me Edi Ramën kam bërë debat disa herë. Është përrallë që thuhet se nuk flitet me të. Mund ta kundërshtosh, por duhet ta bësh me argument. Nëse ai kupton se argumenti jot është real dhe pa ndonjë gjë poshtë tavolinës, nuk duhet ta gënjesh asnjëherë. Duhet t’ia thuash troç ato që ke,” – theksoi Ndreu.