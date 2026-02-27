“Për mua ishte dështim divorci,” tha ajo, duke theksuar se me kalimin e kohës ka ndryshuar këndvështrim: “Sot mendoj që divorci nuk është dështim, divorci është mësim. Është shumë e vështirë të krijosh një marrëdhënie në moshë shumë të vogël dhe të pretendosh se do të jetosh gjithë jetën me të njëjtin partner.”
Gjatë intervistës në “Mirëmbrëma Yje”, Jonida Maliqi foli edhe për mëmësinë dhe ndikimin që ka pasur në jetën e saj. Ajo theksoi se të qenit nënë i ka dhënë një forcë dhe siguri të re. “Mëmësia të tjetërson, me mëmësinë ti fiton një lloj sigurie që s’ta jep askush në botë. Instinktet e mia u bënë më të dukshme. Unë kam qenë gjithmonë një nënë e dëshiruar,” u shpreh këngëtarja.
Një nga momentet më të vështira, sipas saj, ka qenë periudha kur mori vesh se djali i saj, Dani, nuk ishte si fëmijët e tjerë. Ajo pranoi se në atë kohë kishte përjetuar një tronditje të fortë emocionale.
“Ka qenë një moment ku më është dashur të përballem me një situatë që ishte drama e jetës sime. Ku supozohej që Dani ishte ndryshe nga fëmijët e tjerë. Kjo ishte një situatë që mendova se nuk kishte shpresë, por e kisha shumë gabim. Nuk kisha informacion. Nuk dita ta përballoj për momentin. Kam dashur t’i jap fund jetës,” rrëfeu ajo, duke shtuar se mungesa e informacionit e kishte bërë situatën edhe më të rëndë.
Megjithatë, sot Jonida e konsideron djalin e saj si bekimin më të madh. “Mua më ka bekuar Zoti me Danin. Unë kam një fëmijë që më jep dashurinë që s’do ma jepte asnjë mashkull në botë dhe jam shumë e lumtur që është një burrë,” përfundoi ajo.
