Kryeministri Edi Rama shpeshherë është akuzuar nga opozita për projekte 3D dhe aspak punë konkrete, ndërkohë që dje Basha i tha gjatë intervistës gazetarit Ylli Rakipi se ai ka punë në terren.

Gazetari e kundërshtoi duke i thënë se po i merr meritat Berishës, madje e ka paralajmëruar që të mos nxehet dhe t’i bjeri tavolinës, se ndryshe do e paguajë (me nota humori).

Më pas një incident ndodhi në studio dhe Rakipi i nevrikosur me operatorët iu tha: Do t’ju marr me drru t’ju nxjerr përjashta.

Rakipi: Ç’mendoni për projektin e Durrësit?

Basha: Njësoj si hapja e negociastave.

Rakipi: Nuk bëhet kjo mendon ti?

Basha: Më lë ta mbaroj njëherë fjalën, sa i paduruar paske qenë sot!

Rakipi: Shiko, je bërë diversionist i madh. Shantazhisti më i madh je ti, je bërë, të godet që të tërhiqet tjetri. Ndonjëherë i bie tavolinës, aman mos i bjer se do na e paguash pastaj.

Basha: Shiko, e ke shumë gabim, në studion tënde nuk i kam rënë asnjëherë tavolinës. Po të dua i bie unë e di ti.

Rakipi: Edi e di, disa herë.

Basha: Si hapja e negociatave.

(dëgjohet në sfond Rama ik Rama ik)

Basha: Operatorët e tu.

Rakipi: Operatorët e mia flenë tani, t’ju kap me dru t’ju nxjerr përjashta.

Basha: Atëherë te Rama, ai bën projekte 3D.

Rakipi: Ai është mjeshtër për këto, t’i s’i bën dot.

Basha: Unë kam fakte dhe projekte në terren. Kam “Rrugën e Kombit në terren, kam heqjen e vizave që e gëzojnë të gjithë shqiptaret.

Rakipi: Saliu i ka bërë këto, ke filluar t’i marrësh meritat atij, kur të vish bëj të tuat, lërja Berishës t’i ketë ai. Ti ministër ke qenë. Futja e NATO-s e Berishës ka qenë. E di kush i ka bërë këto. Ia merr Berishës ti se e di që të do ai, po të flisje në kushte të tjera ti, e di ç’të bënte ai ty, të hiqte dhe ty.