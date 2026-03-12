Në seancën e sotme paraprake që po mbahet në Gjykatën e Posaçme, ish-Presidenti i vendit, Ilir Meta ka folur për shpenzimet e tij duke këmbëngulur se nuk ka fshehur pasuri.
“Kam bërë jetë të thjeshtë, jo jetë luksi! Nuk kam pirë verën 33 mijë euro dhe as kam lëvizur me charter”, mësohet se ka deklaruar ai, raporton gazetarja e Klan News, Glidona Daci.
Një ditë më parë, Meta depozitoi një kërkesë për ndryshimin e masës së sigurisë në GJKKO. Kërkesë, që do të shqyrtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka.
Ndërkohë, Gjykata Kushtetuese ka caktuar datën 8 prill, ora 11:00, për shqyrtimin e ankimit të tij kundër vendimit që e mban atë në “arrest me burg”. Shqyrtimi do të zhvillohet në bazë të dokumenteve të paraqitura nga mbrojtja, pa prezencën personale të ish-Presidentit.
Ai kërkon gjithashtu shfuqizimin e vendimeve të gjykatave të shkallëve të mëparshme: vendimin e Apelit të Gjykatës së Posaçme më 19 nëntor 2024 dhe vendimet e Shkallës së Parë më 20 dhe 23 tetor 2024.
Më 29 gusht 2025, Prokuroria e Posaçme çoi në gjyq Metën dhe ish-bashkëshorten e tij, Monika Kryemadhi, ndaj të cilëve rëndojnë tre akuza, për korrupsioni, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie.
Për dyshimet se kanë ndihmuar në pastrimin e parave, në gjyq është çuar edhe nëna e Kryemadhit dhe Ema Çoku. Ndërkohë, Pirro Xhixho përballet me akuzën për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim.
SPAK thotë se hetimet për Metën dhe Kryemadhin kanë zbuluar disa skema korrupsioni dhe përdorimi të pushtetit politik.
